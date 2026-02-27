वृंदावन में होली मनाने जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

उत्तर प्रदेश में स्थित वृंदावन में होली मनाने के लिए देशभर से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह जगह भगवान श्रीकृष्ण और राधा की लीलाओं से जुड़ी है। यहां की होली की अपनी खासियत है। अगर आप भी वृंदावन में होली मनाने की योजना बना रहे हैं तो आइए आज हम आपको कुछ जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप इस त्योहार को सुरक्षित और मजेदार बना सकते हैं।

#1 रंगों से सुरक्षित रहने के लिए करें ये काम वृंदावन में होली के दौरान रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनमें ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा और बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए यहां आने से पहले अपने शरीर पर नारियल का तेल लगाएं। यह आपको इन तत्वों से बचाएगा। इसके अतिरिक्त अपने बालों पर टोपी या दुपट्टा बांध लें और चेहरे पर चश्मा लगाएं ताकि रंग आपके चेहरे या बालों को नुकसान न पहुंचा सकें।

#2 गीले रंगों से रहें दूर वृंदावन में लठ मार होली का आयोजन होता है, जिसमें लोग एक-दूसरे पर गीले रंग डालते हैं। ऐसे में अगर आप गीले रंगों से बचना चाहते हैं तो अपने साथ सूखे रंगों को लेकर जाएं और गीले रंगों से दूर रहें। साथ ही अगर आप किसी गीले व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो पहले अपने चेहरे को ढक लें और उसके बाद ही उसके साथ होली खेलें।

#3 अपने साथ रखें पानी की बोतल वृंदावन में होली के दौरान तापमान काफी ज्यादा हो सकता है, इसलिए खुद को तरोताजा रखना बहुत जरूरी है। अपने साथ एक पानी की बोतल रखें और समय-समय पर पानी पीते रहें। इससे आप थकान और पानी की कमी से बच सकेंगे। इसके अतिरिक्त तरोताजा रहने के लिए नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप होली का पूरा मजा ले सकेंगे।

#4 चोट लगने पर रखें ध्यान अगर आपको होली खेलने के दौरान कहीं चोट लग जाती है तो तुरंत उसका इलाज करें। सबसे पहले उस जगह को साफ पानी से धोएं और फिर दवा लगाएं। अगर चोट गंभीर हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। बेहतर होगा कि आप अपने साथ प्राथमिक उपचार का सामान रखें, जिसमें पट्टी, दवा और दर्द निवारक गोलियां शामिल हों। इससे आप किसी भी समस्या का तुरंत समाधान कर सकेंगे और होली का मजा भी ले सकेंगे।