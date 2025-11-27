LOADING...
स्ट्रेच मार्क्स को प्राकृतिक रूप से कम करने के लिए आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

लेखन अंजली
Nov 27, 2025
04:35 pm
स्ट्रेच मार्क्स त्वचा पर हल्के सफेद, लाल या भूरे रंग के निशान होते हैं। ये निशान तब बनते हैं जब त्वचा तेजी से बढ़ती है या सिकुड़ती है। आमतौर पर गर्भावस्था, वजन घटाने या बढ़ाने, हार्मोनल बदलाव और किशोरावस्था में होने वाले विकास के दौरान स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें आजमाने से स्ट्रेच मार्क्स धीरे-धीरे कम होने लगते हैं।

#1

एलोवेरा जेल से करें मालिश

एलोवेरा में त्वचा को मुलायम बनाने के गुण होते हैं और यह स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में सहायक हो सकता है। इसके लिए एलोवेरा के ताजे पत्ते से जेल निकालें और इसे स्ट्रेच मार्क्स पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें। 10 से 15 मिनट बाद त्वचा को गुनगुने पानी से धो लें। नियमित रूप से इस प्रक्रिया को दोहराने से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

#2

जैतून के तेल का करें उपयोग

जैतून का तेल त्वचा को पोषण देने और नमी बनाए रखने में मदद करता है, जिससे स्ट्रेच मार्क्स हल्के हो सकते हैं। इसके लिए एक चम्मच जैतून के तेल को हल्का गर्म करें और फिर इसे स्ट्रेच मार्क्स पर लगाएं। हल्के हाथों से मालिश करें ताकि तेल अच्छी तरह से त्वचा में समा जाए। इस प्रक्रिया को रोजाना रात में सोने से पहले करें। इससे आपकी त्वचा मुलायम बनेगी और स्ट्रेच मार्क्स धीरे-धीरे कम होने लगेंगे।

#3

नारियल तेल से करें मालिश

नारियल तेल में विटामिन और फैटी एसिड होते हैं, जो त्वचा को सुधारने में सहायक होते हैं। इसके लिए थोड़े से नारियल तेल को हल्का गर्म करें और फिर इसे स्ट्रेच मार्क्स पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें। इस प्रक्रिया को रोजाना रात में सोने से पहले करें। इससे आपकी त्वचा मुलायम बनेगी और स्ट्रेच मार्क्स धीरे-धीरे कम होने लगेंगे, जिससे आपकी त्वचा अधिक स्वस्थ और चमकदार दिखेगी।

#4

शहद का करें इस्तेमाल

शहद प्राकृतिक रूप से मॉइस्चराइजर का काम करता है और त्वचा को पोषण देता है, जिससे स्ट्रेच मार्क्स कम होने लगते हैं। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि एक चम्मच शहद लेकर उसे स्ट्रेच मार्क्स पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। 10-15 मिनट बाद इसे धो लें। नियमित रूप से इस प्रक्रिया को दोहराने से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इससे आपकी त्वचा मुलायम बनेगी और स्ट्रेच मार्क्स धीरे-धीरे कम होने लगेंगे।

#5

नींबू का रस भी है असरदार

नींबू का रस विटामिन-C से भरपूर होता है, जो त्वचा की रंगत सुधारने में मदद करता है और स्ट्रेच मार्क्स को हल्का करता है। इसके लिए एक नींबू काटकर उसका रस निकालें और उसे स्ट्रेच मार्क्स पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद इसे धो लें। हर दिन इस प्रक्रिया को दोहराने से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं।