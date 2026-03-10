गर्मियों के दौरान बनाकर पिएं ये 5 प्रकार के नींबू के पेय, आसान है रेसिपी

गर्मियों के दौरान नींबू का पेय न केवल आपको ताजगी और ठंडक प्रदान कर सकता है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं। यह पेय पाचन क्रिया को ठीक रखने, बीमारियों से बचाव करने और शरीर को तरोताजा रखने में मदद कर सकता है। आइए आज हम आपको नींबू से बनाए जाने वाले पेय की आसान रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।

#1 अदरक और पुदीने वाले नींबू के पेय अदरक और पुदीने वाले नींबू का पेय बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी और कदूकस किया हुआ अदरक डालकर उबालें, फिर इसमें पुदीने की पत्तियां डालें। अब इस मिश्रण को ठंडा करके एक जग में डालें और इसमें नींबू का रस, शहद और कुछ पुदीने की पत्तियां मिलाएं। अंत में इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर इसका सेवन करें। यह पेय आपके दिन को ताजगी से भर देगा।

#2 नारियल पानी और नींबू का पेय इसके लिए सबसे पहले एक बड़े गिलास में ताजे नारियल पानी को नींबू के रस के साथ मिलाएं, फिर इसमें शहद डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इस पेय में बर्फ के टुकड़े डालकर इसे परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्राकृतिक पोषक तत्व भी होते हैं। यह आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और आपको ऊर्जा प्रदान करता है।

#3 गर्म मसाले और नींबू का पेय इसके लिए पहले एक पैन में पानी को उबालें, फिर इसमें इलायची, दालचीनी और लौंग जैसे गर्म मसाले डालकर इसे 5-10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इस मिश्रण को छानकर एक जग में डालें और इसमें नींबू का रस, शहद और काला नमक मिलाएं। अंत में इस पेय में बर्फ के टुकड़े डालकर इसे परोसें। यह पेय गर्मियों के दौरान पीने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

#4 खजूर और नींबू का पेय इसके लिए पहले खजूर को पानी में भिगो दें ताकि वह नरम हो जाएं, फिर खजूर को छानकर नींबू के रस और शहद के साथ मिक्सी में पीसें। अब इस मिश्रण को ठंडे पानी में मिलाकर एक जग में डालें और बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद खजूर आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और नींबू आपके पाचन क्रिया को स्वस्थ रखते हैं।