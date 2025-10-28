गाजर से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, जानें रेसिपी

गाजर एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है, जो विटामिन-A, विटामिन-C और फाइबर से भरपूर होती है। आमतौर पर लोग गाजर का उपयोग सलाद या फिर सब्जी के रूप में ही करते हैं, लेकिन इससे कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको गाजर से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 गाजर का हलवा गाजर का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गाजर को कदूकस कर लें, फिर उसे दूध में पकाएं और उसमें चीनी डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। अंत में इसमें घी, मावा और काजू-बादाम डालकर सजाएं। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। इसे आप किसी भी खास अवसर पर बना सकते हैं।

#2 गाजर का अचार अगर आप अचार पसंद करते हैं तो गाजर का अचार जरूर आजमाएं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गाजर को लंबाई में काट लें और धूप में सुखा लें, फिर इसमें सरसों का तेल, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मेथी दाना और सौंफ डालकर मिलाएं। इस मिश्रण को एक जार में भरकर धूप में रखें ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं। यह अचार आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगा और लंबे समय तक खराब नहीं होगा।

#3 गाजर की चटनी गाजर की चटनी एक बेहतरीन साइड डिश है, जिसे आप किसी भी भोजन के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गाजर को उबाल लें, फिर उसे ठंडा करके मिक्सर में पीस लें। इसमें हरी मिर्च, अदरक-लहसुन, नमक और नींबू का रस मिलाकर अच्छी तरह पीस लें। यह चटनी आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगी और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।

#4 गाजर का परांठा गाजर का परांठा एक सेहतमंद नाश्ते का विकल्प हो सकता है। इसके लिए गेहूं का आटा लें और उसमें कदूकस की हुई गाजर मिलाएं, फिर इसमें नमक, अजवाइन और थोड़ा पानी डालकर गूंथ लें। अब इस आटे की लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। इस परांठे को दही या अचार के साथ खाया जा सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है, जिससे आपका दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा।