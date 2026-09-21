फेटा चीज से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद में बेहतरीन और सेहत के लिए अच्छे

फेटा चीज का सलाद एक ताजगी भरा विकल्प है, जो आपके खाने को मजेदार बना सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खीरा, टमाटर, प्याज और जैतून को काट लें, फिर इन सबको एक बड़े कटोरे में मिलाएं।

अब इसमें जैतून का तेल, नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालकर मिलाएं। इसके बाद ऊपर से फेटा चीज को टुकड़ों में डालें और हल्का-हल्का मिलाकर परोसें।

यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।