फेटा चीज से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद में बेहतरीन और सेहत के लिए अच्छे
क्या है खबर?
फेटा चीज एक ऐसा सफेद चीज है, जो अपने अनोखे स्वाद और मुलायम बनावट के लिए जाना जाता है। यह चीज कई व्यंजनों में इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आप रोजाना एक ही तरह के व्यंजनों का सेवन करते हैं तो फेटा चीज से बनाए जाने वाले व्यंजनों को अपने खाने का हिस्सा बनाएं। आइए आज हम आपको फेटा चीज से बनाए जाने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।
#1
फेटा चीज का सलाद
फेटा चीज का सलाद एक ताजगी भरा विकल्प है, जो आपके खाने को मजेदार बना सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खीरा, टमाटर, प्याज और जैतून को काट लें, फिर इन सबको एक बड़े कटोरे में मिलाएं।
अब इसमें जैतून का तेल, नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालकर मिलाएं। इसके बाद ऊपर से फेटा चीज को टुकड़ों में डालें और हल्का-हल्का मिलाकर परोसें।
यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।
#2
फेटा चीज की टिक्की
फेटा चीज की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबले आलू को मसल लें, फिर उसमें फेटा चीज के टुकड़े, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक मिलाएं।
इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर हल्का-सा तेल लगाकर सेंक लें। इन टिक्कियों को हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें।
यह टिक्कियां बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएंगी।
#3
फेटा चीज का पेस्टो
फेटा चीज का पेस्टो एक अनोखा सॉस है, जिसे आप पास्ता या सैंडविच, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए पिस्ता, लहसुन, तुलसी की पत्तियां और नींबू का रस मिलाकर पीस लें, फिर इसमें फेटा चीज के टुकड़े डालकर फिर से पीसें।
इस मिश्रण को अपनी पसंदीदा डिप की तरह परोसें। यह पेस्टो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।
इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके भोजन को और भी खास बना देंगे।
#4
फेटा चीज पास्ता
फेटा चीज पास्ता सबसे मशहूर रेसिपी में से एक है, जिसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। इसके लिए एक बेकिंग ट्रे लें और उसमें ढेर सारे चेरी टमाटर और जैतून का तेल डालें।
इसके साथ ही इसमें भुने हुए लहसुन भी डालें। बीच में फेटा चीज का एक पूरा ब्लॉक रखें और इसे बेक कर लें। इसके बाद इसमें उबला हुआ पास्ता और अपनी पसंद की सीजनिंग शामिल करके अच्छी तरह मिला लें।
#5
फेटा चीज की स्टफ्ड ब्रेड
फेटा चीज की स्टफ्ड ब्रेड एक अनोखा नाश्ता हो सकता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सफेद ब्रेड स्लाइस लें, उनमें मक्खन लगाकर बीच में फेटा चीज के टुकड़े डालें।
अब इस स्लाइस को हल्का-सा सेंकें या ग्रिल करें, ताकि दोनों तरफ से सुनहरा हो जाएं। इस पर अपनी पसंद की सीजनिंग डालकर खाएं।
इस तरह के कई अन्य व्यंजनों को भी आप फेटा चीज से बना सकते हैं।