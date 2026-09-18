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खट्टे दही से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, इनका स्वाद आपको आएगा पसंद
खट्टे दही से बनने वाले व्यंजन

खट्टे दही से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, इनका स्वाद आपको आएगा पसंद

लेखन सयाली
Sep 18, 2026
03:12 pm
क्या है खबर?

दही एक ऐसा डेयरी उत्पाद है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आमतौर पर लोग ताजे दही का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खट्टा दही भी कई स्वादिष्ट व्यंजनों का आधार बन सकता है? खट्टे दही में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो पाचन के लिए अच्छे होते हैं। आइए आज हम आपको खट्टे दही से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है।

#1

खट्टे दही का रायता

खट्टे दही का रायता एक बेहतरीन सलाद की तरह है, जो किसी भी भोजन के साथ खाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खट्टे दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें बारीक कटी हुई खीरा, टमाटर, प्याज और धनिया डालें।

इसके बाद इसमें भुना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट मिलाएं। यह रायता ठंडा और ताजगी भरा होता है, जो गर्मियों में खासतौर पर बहुत अच्छा लगता है।

#2

खट्टे दही की छाछ

छाछ भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है, जिसे खट्टे दही से बनाया जा सकता है। इसके लिए खट्टे दही को पानी में पतला कर लें और उसमें नमक, भुना जीरा पाउडर, हरी मिर्च का पेस्ट और थोड़ा-सा अदरक का रस मिलाएं।

इसे अच्छे से फेंटकर पी लें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन के लिए भी बहुत फायदेमंद है।

इसे ठंडा-ठंडा परोसें और गर्मियों में इसका आनंद लें।

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#3

खट्टा दही चावल

अगर आपको चावल से बने व्यंजन पसंद आते हैं तो आपको खट्टे दही चावल का स्वाद भी जरूर पसंद आएगा। इसके लिए पहले दही को अच्छी तरह से फेंट लें।

इसके बाद उसमें पके हुए चावल डालें और नमक मिलाएं। अब एक चमचे में तेल गर्म करें और उसमें राई, करी पत्ते, जीरा, हींग और लाल मिर्च का तड़का लगाएं।

इस तड़के को दही चावल पर डालें और अच्छी तरह मिलाकर सेवन करें।

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#4

खट्टे दही की कढ़ी

कढ़ी भारत में बनने वाले सबसे मशहूर व्यंजनों में से एक है, जिसे खट्टे दही से ही तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही और बेसन को नमक डालकर अच्छी तरह फेंट लें।

अब बेसन, पानी, नमक और मसाले मिलाकर घोल बनाएं और उसकी पकौड़ियां तल लें। अब कढ़ाई में दही वाला घोल डालें और उसे अच्छी तरह पकाएं।

इसके बाद ऊपर से पकौड़ियां डालें और करी पत्ता और राई आदि का तड़का लगाएं।

#5

खट्टे दही की सब्जी

खट्टे दही से सब्जी बनाना थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट भूनें।

अब इसमें कटे हुए टमाटर डालें और मसाले, जैसे हल्दी, धनिया और मिर्च आदि मिलाएं। इसके बाद इसमें कटे हुए सब्जियां डालें, जैसे बैंगन और लौकी आदि।

अंत में इसमें खट्टा दही डालें और धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि सब्जियां नरम न हो जाएं।

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