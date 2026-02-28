केले का फूल भी खान-पान में हो सकता है इस्तेमाल, इससे बनाएं ये 5 लजीज पकवान

केले के फूल को केला का कच्चा रूप भी कहा जाता है। यह हिस्सा सेहत के लिए फायदेमंद होता है और खान-पान में भी इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इसे दक्षिण भारतीय खाने में उपयोग करते हैं। आइए आज हम आपको केले के फूल से बनाए जाने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इन्हें खा कर आपका मन तृप्त हो जाएगा और आप इन्हें बार-बार बनाना चाहेंगे।

#1 केले के फूल की सब्जी केले के फूल की सब्जी एक सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले केले के फूल को साफ करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें सरसों, जीरा, हींग और करी पत्ते डालें। अब इसमें कटे हुए केले के फूल डालकर थोड़ी देर भूनें। इसमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि फूल नरम न हो जाएं।

#2 केले के फूल की टिक्की केले के फूल की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले केले के फूल को साफ करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर उबले हुए आलू, अदरक-लहसुन के पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले मिलाकर मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तेल में तल लें, जब तक कि वे सुनहरी न हो जाएं। इसे गर्मा-गर्म परोसें और आनंद लें।

#3 केले के फूल की खीर केले के फूल की खीर एक अनोखी मिठाई है, जो आपके खाने को मीठा बनाने के साथ-साथ पौष्टिक भी बना सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें, फिर उसमें कटे हुए केले के फूल डालकर धीमी आंच पर पकने दें। जब फूल नरम न हो जाएं तो इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाकर कुछ देर पकाएं। खीर को अच्छी तरह गाढ़ा हो जाने दें और मेवे आदि डालकर परोसें।

#4 केले के फूल की करी केले के फूल की करी एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले नारियल के दूध को उबालें, फिर उसमें कटे हुए केले के फूल डालें। अब इसमें हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर आदि जैसे सभी मसाले शामिल कर दें। इसे धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि यह गाढ़ी न हो जाए। अंत में इसमें करी पत्ता डालकर कुछ देर पकाएं, फिर इसे गर्मा-गर्म परोसें।