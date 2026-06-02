चेहरे की मालिश से नहीं मिल रहा फायदा? जानिए इसके 5 कारण

चेहरे की मालिश एक ऐसा तरीका है, जिससे आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बना सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इसे सही तरीके से नहीं कर पाते और हमें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आइए जानते हैं कि चेहरे की मालिश करते समय किन-किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके और आपकी त्वचा खिली-खिली रहे।

#1 सही दिशा में मालिश न करना चेहरे की मालिश करते समय सबसे जरूरी है कि आप सही दिशा में मालिश करें। अगर आप उल्टी दिशा में मालिश करेंगे तो यह आपके चेहरे की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा ऊपर की ओर और बाहर की ओर मालिश करें ताकि रक्त का बहाव बेहतर हो सके और त्वचा कसाव में बनी रहे। इस तरह की मालिश से आपकी त्वचा ताजगी महसूस करेगी और निखरी हुई दिखेगी।

#2 ज्यादा दबाव डालना बहुत से लोग यह सोचते हैं कि ज्यादा दबाव डालने से बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज्यादा दबाव डालने से आपकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ सकती हैं और यह खराब भी हो सकती है। इसलिए मालिश करते समय हल्का दबाव ही डालें। इससे रक्त का बहाव बेहतर होगा और त्वचा स्वस्थ रहेगी। सही तरीके से की गई मालिश से आपकी त्वचा निखरी हुई दिखेगी और ताजगी महसूस करेगी।

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#3 समय का ध्यान न रखना मालिश का समय भी बहुत अहम होता है। अगर आप बहुत जल्दी में हैं और सिर्फ 5-10 मिनट ही मालिश करते हैं तो इसका फायदा नहीं मिलेगा। कम से कम 15-20 मिनट तक आराम से मालिश करें ताकि सभी हिस्सों तक अच्छी तरह से पहुंच सके। इससे रक्त का बहाव बेहतर होगा और आपकी त्वचा ताजगी महसूस करेगी। सही समय पर की गई मालिश से आपकी त्वचा निखरी हुई दिखेगी और स्वस्थ रहेगी।

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#4 गलत तेल या क्रीम का उपयोग करना मालिश के लिए सही तेल या क्रीम का उपयोग करना बहुत जरूरी है। कई लोग किसी भी तेल या क्रीम का उपयोग कर लेते हैं, जो कि गलत है। हमेशा अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार ही उत्पाद चुनें जैसे कि तैलीय त्वचा वालों को हल्का तेल चाहिए जबकि सूखी त्वचा वालों को गहरा क्रीम उपयोग करना चाहिए। सही उत्पाद चुनने से आपकी त्वचा को भरपूर पोषण मिलेगा और वह स्वस्थ दिखेगी।