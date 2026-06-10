क्या आपका डियोड्रेंट प्रभावी नहीं रहा? जानिए इसके पीछे की 5 संभावित कारण

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सही मात्रा का उपयोग न करना

डियोड्रेंट का उपयोग करते समय सही मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत कम या बहुत ज्यादा डियोड्रेंट लगाते हैं तो उसका असर कम होता है। आमतौर पर एक छोटी सी मात्रा ही काफी होती है। इसे अच्छी तरह से फैला लें ताकि यह पूरी तरह से त्वचा में समा जाए। इससे आपको लंबे समय तक ताजगी महसूस होगी और बदबू से बचाव भी मिलेगा। सही मात्रा का उपयोग करने से डियोड्रेंट अधिक असरदार होता है।