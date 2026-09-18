अच्छा नहीं आ रहा उकडीचे मोदक का स्वाद? बनाते समय न करें ये आम गलतियां
क्या है खबर?
गणेश चतुर्थी का त्योहार आते ही बाजार और घरों में तरह-तरह के मोदक बिकने और बनने लगते हैं। इस खास धार्मिक पर्व पर लोग अपने हाथ से उकडीचे मोदक बनाते हैं। हालांकि, कई लोगों को इस पर खासा मेहनत करने के बावजूद मनचाहा स्वाद नहीं मिल पाता है। ऐसा अक्सर कुछ गलतियों के कारण हो सकता है। आइए आज हम आपको उकडीचे मोदक बनाने से जुड़ी कुछ गलतियां बताते हैं, जिनसे बचना चाहिए।
#1
ठीक से आटा न तैयार करना
उकडीचे मोदक के आटे को ठीक से गूंथना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले चावल के आटे और घी को अच्छे से पानी में डालकर मिलाएं।
इसके बाद इसे एक थाली में निकालकर नरम होने तक गूथें। ध्यान रखें कि आटे में पानी ज्यादा न डालें, क्योंकि इससे मोदक फट सकते हैं।
इसके अलावा अगर आटा बहुत सूखा होगा तो मोदक टूट सकते हैं। सही मात्रा में पानी डालकर नरम आटा गूंथें, ताकि मोदक अच्छे से बन सकें।
#2
फिलिंग सही से न बनाना
उकडीचे मोदक की फिलिंग भी बहुत अहम होती है। इसे बनाने के लिए ताजा घिसे नारियल, गुड़, घी और सूखे मेवों को अच्छे से मिलाकर पकाएं।
ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत बारीक न हो, क्योंकि इससे मोदक टूट सकते हैं। इसके अलावा अगर मिश्रण बहुत मोटा होगा तो मोदक में फिलिंग अच्छे से नहीं भर पाएगी।
इसलिए, मिश्रण की बनावट ऐसी रखें, जिससे वह मोदक के अंदर आसानी से भर सके।
#3
मोदक को भाप में ठीक तरह न पकाना
मंदिर में भगवान गणेश को उकडीचे मोदक चढ़ाए जाते हैं, इसलिए इन्हें भाप में ही पकाना चाहिए। मोदक को भाप में पकाने के लिए सबसे पहले उसे स्टीमर में रखें और धीमी आंच पर पकाएं।
ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो, क्योंकि इससे मोदक फट सकते हैं। इसके अलावा मोदक को ढक्कन से ढककर रखें, ताकि वह अच्छे से भाप में पक सकें।
अगर मोदक फट जाए तो उन्हें फिर से गूंथकर बनाएं।
#4
घी का कम इस्तेमाल करना
उकडीचे मोदक में घी भी एक मुख्य सामग्री होती है, जो इसे इसका बेहतरीन स्वाद प्रदान करती है। अगर आप अपने मोदक में घी डालने में कंजूसी करते हैं तो आपको मनचाहा स्वाद नहीं मिल पाएगा।
इसके लिए पहले तो फिलिंग में ढेर सारा घी डालें, ताकि उसे चखते ही दिल खुश हो जाए। इसके अलावा जब मोदक भाप में पक चुके हों तो उन्हें परोसने से पहले भी उनके ऊपर गर्मा-गर्म घी जरूर डालें।
#5
परत मोटी बना लेना
उकडीचे मोदक जितने खाने में अच्छे लगते हैं, उतने ही देखने में भी लजीज लगते हैं। इसका कारण है उनकी पतली बाहरी परत।
अगर आप मोदक की परत को मोटा रखते हैं तो इससे वह ज्यादा चबाने योग्य लगेगा और उसका असली स्वाद नहीं आ पाएगा। इसीलिए, मोदक बनाते समय परत को पतला रखें और फिलिंग ज्यादा रखें।
भाप में पकने के बाद मोदक के अंदर की फिलिंग दिखाई देनी चाहिए।