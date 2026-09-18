अच्छा नहीं आ रहा उकडीचे मोदक का स्वाद? बनाते समय न करें ये आम गलतियां

उकडीचे मोदक के आटे को ठीक से गूंथना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले चावल के आटे और घी को अच्छे से पानी में डालकर मिलाएं।

इसके बाद इसे एक थाली में निकालकर नरम होने तक गूथें। ध्यान रखें कि आटे में पानी ज्यादा न डालें, क्योंकि इससे मोदक फट सकते हैं।

इसके अलावा अगर आटा बहुत सूखा होगा तो मोदक टूट सकते हैं। सही मात्रा में पानी डालकर नरम आटा गूंथें, ताकि मोदक अच्छे से बन सकें।