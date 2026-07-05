पैन में ही चिपक जाता है डोसा ? जानिए इसके कारण और उनसे निपटने के तरीके
क्या है खबर?
डोसा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे पूरे भारत में पसंद किया जाता है। हालांकि, इसे बनाने आसान काम नहीं होता है। कई बार यह पैन में चिपक जाता है, जिससे इसका आकार बिगड़ जाता है और इसका स्वाद भी प्रभावित होता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे कारण बताते हैं, जिनके आपका डोसा पैन में चिपक सकता है और यह भी जान लेते हैं कि उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए।
#1
सही तापमान न होना
अगर पैन का तापमान सही नहीं होगा तो डोसा पैन में चिपक सकता है। अगर पैन बहुत गर्म है तो डोसा जल्दी जल सकता है और अगर कम गर्म है तो डोसा पैन में चिपक सकता है। इससे बचने के लिए सबसे पहले पैन को मध्यम आंच पर गर्म करें और फिर उसमें तेल फैलाकर थोड़ा-सा घोल डालें। अगर घोल अच्छे से सिक जाए तो समझ जाइए कि पैन गर्म हो चुका है।
#2
तेल का सही इस्तेमाल न करना
डोसे को पैन से निकालना आसान बनाने के लिए तेल का सही इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अगर आप बहुत कम तेल डालते हैं तो डोसा चिपक सकता है, वहीं अगर बहुत ज्यादा तेल डालते हैं तो डोसा तैलीय भी हो सकता है। इससे बचने के लिए डोसे के घोल को फैलाने के बाद पैन पर थोड़ा-सा तेल डालें, फिर पैन को हिलाएं, ताकि तेल अच्छे से फैल जाए। इसके बाद ही इसे अच्छी तरह पकाएं।
#3
घोल का मिश्रण ठीक से न बनना
अगर डोसे का घोल ठीक से नहीं बनाया गया हो तो भी वह पैन में चिपक सकता है। घोल को अच्छे से फेंटकर बनाएं, ताकि उसमें हवा आ जाए और वह हल्का हो जाए। इसके अलावा घोल में दही या छाछ मिलाने से भी उसका स्वाद बढ़ता है और वह पैन में नहीं चिपकता। घोल को बनाने के लिए उबले हुए आलू को मैश करके उसमें उड़द की दाल, चावल, नमक और पानी मिलाकर अच्छे से फेंटें।
#4
पैन की गुणवत्ता
पैन की गुणवत्ता भी डोसे के चिपकने का एक बड़ा कारण हो सकती है। लोहे या स्टेनलेस स्टील के पैन में डोसा बनाना बेहतर होता है, क्योंकि ये अच्छे से गर्म होते हैं और इनमें तेल भी अच्छी तरह फैलता है। इसके अलावा इन पैन को समय-समय पर तेल लगाकर सही तरीके से रखेंगे तो इनकी गुणवत्ता बनी रहेगी। साथ ही इन पैन में बने डोसे का स्वाद भी अच्छा होता है।
#5
सही तरीके से पलटा न जाना
डोसे को पलटने का तरीका भी अहम होता है। अगर आप साधारण चम्मच की मदद से डोसे को उलटते हैं तो वह टूट सकता है, इसलिए चपटे चम्मच का इस्तेमाल करें। इसके अलावा डोसे को पलटने से पहले उसे थोड़ी देर पकने दें, ताकि उसका निचला हिस्सा कुरकुरा हो जाए। इस तरह इन कारणों को ध्यान में रखकर आप अपने अगले डोसे को बेहतर बना सकते हैं। सही तरीके से डोसा बनाने पर वह पैन में नहीं चिपकेगा।