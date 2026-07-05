डोसा के पैन में चिपकने के कारण

पैन में ही चिपक जाता है डोसा ? जानिए इसके कारण और उनसे निपटने के तरीके

लेखन सयाली 06:40 pm Jul 05, 202606:40 pm

क्या है खबर?

डोसा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे पूरे भारत में पसंद किया जाता है। हालांकि, इसे बनाने आसान काम नहीं होता है। कई बार यह पैन में चिपक जाता है, जिससे इसका आकार बिगड़ जाता है और इसका स्वाद भी प्रभावित होता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे कारण बताते हैं, जिनके आपका डोसा पैन में चिपक सकता है और यह भी जान लेते हैं कि उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए।