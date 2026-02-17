सुबह उठते ही मोबाइल का उपयोग आंखों के लिए हो सकता है हानिकारक, जानिए कैसे

सुबह उठते ही मोबाइल पर नजर पड़ना एक आम आदत बन गई है, लेकिन यह आदत आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आंखों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा सुबह की रोशनी और मोबाइल स्क्रीन के बीच का अंतर भी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं कि सुबह उठते ही मोबाइल का उपयोग करने से आंखों को क्या-क्या नुकसान हो सकता है।

#1 नीली रोशनी का प्रभाव मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आंखों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। यह रोशनी आंखों की संवेदनशील परत पर सीधा असर डालती है, जिससे आंखों में जलन, खुजली और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नीली रोशनी के लंबे समय तक संपर्क में रहने से दृष्टि धुंधलापन और आंखों की थकान भी हो सकती है। इसलिए सुबह उठते ही मोबाइल का उपयोग करने से पहले एक बार सोचें और आंखों को आराम दें।

#2 आंखों की रोशनी कमजोर होना सुबह उठते ही मोबाइल का उपयोग करने से आंखों की रोशनी भी कमजोर हो सकती है। जब हम मोबाइल स्क्रीन को करीब से देखते हैं तो हमारी आंखें ज्यादा तनाव में आ जाती हैं। इस तनाव के कारण आंखों की रोशनी धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है। इसके अलावा मोबाइल का लगातार उपयोग करने से आंखों में दर्द और असुविधा भी हो सकती है। इसलिए सुबह उठते ही मोबाइल का उपयोग करने से पहले एक बार सोचें।

Advertisement

#3 नींद की गुणवत्ता पर असर सुबह उठते ही मोबाइल का उपयोग करने से नींद की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल का उपयोग करते हैं तो आपकी नींद पूरी तरह से ठीक नहीं रहती और आप दिनभर थकान महसूस करते हैं। इसके अलावा मोबाइल स्क्रीन की रोशनी से आपकी नींद भी प्रभावित होती है और आप ठीक से आराम नहीं कर पाते। इसलिए सुबह उठते ही मोबाइल का उपयोग करने से पहले एक बार सोचें।

Advertisement

#4 आंखों में सूखापन आना सुबह उठते ही मोबाइल का उपयोग करने से आंखों में सूखापन भी आ सकता है। जब हम मोबाइल स्क्रीन को देखते हैं तो हमारी पलकों की गति कम हो जाती है, जिससे आंखें सूख जाती हैं और उनमें जलन होने लगती है। इस समस्या से बचने के लिए हर 20 मिनट बाद ब्रेक लें और अपनी आंखों को बंद करके कुछ देर आराम दें।