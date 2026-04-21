गर्मियों के दौरान क्यों बेहोशी का सामना करते हैं ज्यादा लोग? जानिए 5 कारण

गर्मी का मौसम आते ही कई लोगों को बेहोशी का सामना करना पड़ता है। यह समस्या खासतौर से उन लोगों में अधिक देखी जाती है, जो गर्मियों में अधिक समय बाहर काम करते हैं या ज्यादा मेहनत करते हैं। बेहोशी का कारण शरीर में पानी की कमी और खून में शर्करा के स्तर में बदलाव हो सकता है। आइए आज हम आपको उन कारणों के बारे में बताते हैं, जिनसे गर्मियों में बेहोशी की समस्या बढ़ जाती है।

#1 गर्मियों में शरीर में पानी की कमी गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी होना एक प्रमुख कारण है, जो बेहोशी की वजह बन सकता है। जब शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो यह थकावट और कमजोरी का कारण बन सकता है, जिससे बेहोशी हो सकती है। इसलिए, रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी है। साथ ही नमी वाले वातावरण में अधिक समय बिताने के कारण शरीर को अधिक पानी की आवश्यकता होती है।

#2 अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर का तापमान बढ़ना अत्यधिक गर्मी की वजह से शरीर के तापमान का बढ़ना भी बेहोशी का एक कारण हो सकता है। जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यह थकावट, चक्कर आना और बेहोशी का कारण बन सकता है। इससे बचाव के लिए ठंडे स्थान पर जाएं, ठंडे पानी से नहाएं या ठंडा पेय पदार्थ पिएं। इसके अलावा हल्के और ढीले कपड़े पहनें, ताकि त्वचा को हवा मिल सके और शरीर का तापमान नियंत्रित रहे।

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#3 ज्यादा शारीरिक गतिविधियां करना ज्यादा शारीरिक मेहनत करने से भी बेहोशी हो सकती है। जब आप अपने शरीर को ज्यादा मेहनत करवाते हैं तो इससे शरीर थक जाता है और ऊर्जा स्तर कम हो जाता है, जिससे बेहोशी हो सकती है। इससे बचने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करें और बीच-बीच में आराम करते रहें। इसके अलावा हल्का खाना खाएं और पानी पीते रहें, ताकि शरीर को पर्याप्त पोषण और ताजगी मिलती रहे।

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#4 सही पोषण की कमी होना अगर आपके खाने में सही पोषण की कमी होगी तो इससे भी बेहोशी हो सकती है। सही पोषण न मिलने पर शरीर कमजोर हो जाता है और ऊर्जा स्तर गिर जाता है, जिससे बेहोशी हो सकती है। रोजाना संतुलित आहार लें, जिसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट शामिल हों। इसके अलावा फल-सब्जियां खाएं और जंक फूड से दूर रहें, ताकि शरीर को जरूरी पोषण मिलता रहे और आप स्वस्थ रह सकें।