सर्दी के मौसम में जल्दी लंबे नहीं होते बाल, जानिए इसके 5 संभावित कारण
क्या है खबर?
सर्दियों के दौरान बाल शुष्क हो जाते हैं और रूसी की परेशानी भी बढ़ जाती है। हालांकि, इस मौसम में बालों की एक और समस्या खड़ी हो जाती है, जिसका हल नहीं निकल पाता। दरअसल, सर्दियों में बाल जल्दी लंबे नहीं हो पाते हैं और पतले हो जाते हैं। ऐसे में बालों की देखभाल करने से असर तो दिखेगा, लेकिन इस समस्या की जड़ तक जाना जरूरी है। आज हम आपको सर्दी में बाल न बढ़ने के संभावित कारण बताएंगे।
#1
विटामिन-D की कमी
सर्दी के मौसम में धूप बहुत कम निकलती है, जो त्वचा के साथ-साथ बालों के लिए भी जरूरी है। बालों में धूप न लगने की वजह से विटामिन-D की कमी होने लगती है, जो बालों के रोम को सक्रिय करने के लिए जरूरी है। इस पोषक तत्व की कमी से बालों की लंबाई धीमी हो सकती है और बाल झड़ने की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में आपको थोड़ी देर ही सही, लेकिन धूप में जरूर बैठना चाहिए।
#2
शुष्क हवा
सर्दी के मौसम में शुष्क हवा चलती है, जिसमें न के बराबर नमी होती है। यह बालों के शुष्क होने और न बढ़ने का बड़ा कारण है। यह कम नमी वाली हवा बालों से उनकी प्राकृतिक नमी छीन लेती है। इसकी वजह से बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और उनका झड़ना बढ़ जाता है। शुष्क हवा सिर की त्वचा को भी शुष्क बनाती है, जिसके चलते पोषण की कमी होती है और बाल जल्दी लंबे नहीं हो पाते।
#3
गर्म पानी से नहाना
सर्दियों में सभी गर्म पानी से नहाते हैं, ताकि वे ठंड से बचे रहें। हालांकि, इसकी वजह से बाल कमजोर होने लगते हैं और काफी धीरे-धीरे लंबे होते हैं। गर्म पानी बालों के प्राकृतिक तेलों को हटा देता है और क्यूटिकल्स को नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से बाल कमजोर हो कर टूटने लगते हैं और समय के साथ पतले होते जाते हैं। इसके अलावा ड्रायर और स्ट्रेटनर जैसे उपकरणों की गर्मी भी बालों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।
#4
खराब रक्त संचार
सर्दियों में रक्त संचार कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी बाल जल्दी लंबे नहीं होते। ठंडी हवा की वजह से सिर की त्वचा की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। ऐसे में उन तक कम ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। इसके परिणामस्वरूप बाल जल्दी नहीं बढ़ते और पतले भी होने लगते हैं। इस परेशानी के चलते बालों का बीच से टूटना और झड़ना भी शुरू हो जाता है।
#5
ऊनी टोपी
सर्दियों में ठंडी हवा से बचने के लिए लोग ऊनी टोपी या मफलर पहनते हैं। इनकी मदद से कान और सिर ढके रहते हैं। हालांकि, ऊनी टोपियां बालों के संपर्क में आ कर टकराव पैदा करती हैं। आसान शब्दों में बाल इनमें रगड़ खाते हैं और उलझते हैं। इसकी वजह से उनका टूटना शुरू हो जाता है और वे जल्दी बढ़ते नहीं हैं। ऊनी टोपी लगाने से सिर में पसीना भी जमा होता है, जो बालों को कमजोर करता है।