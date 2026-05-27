कर्नाटक: कूर्ग है पर्यटकों का पसंदीदा हिल स्टेशन, जानिए इसके 5 कारण

कर्नाटक में स्थित कूर्ग एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसे दक्षिण भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यह जगह अपनी हरियाली, चाय बागानों और झरनों के लिए मशहूर है। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। कूर्ग में घूमने के लिए कई जगहें हैं, जहां आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और यहां की संस्कृति को जान सकते हैं।

#1 चाय बागानों की सुंदरता कूर्ग अपने चाय बागानों के लिए जाना जाता है। यहां की हरियाली और ताजगी भरी हवा आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती है। आप यहां पैदल चल सकते हैं और चाय बनाने की प्रक्रिया को देख सकते हैं। कई बागानों पर आपको चाय की चुस्की लेते हुए प्रकृति के करीब जाने का मौका मिलेगा। यहां की चाय का स्वाद और खुशबू आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देगी।

#2 अभयारण्यों की सैर करें कूर्ग में कई जंगल स्थित हैं, जहां आप वन्यजीवन को देख सकते हैं। यहां आपको हाथी, हिरण, बंदर आदि जानवर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पक्षी प्रेमियों के लिए भी यह जगह खास है क्योंकि यहां कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। आप जंगल की सैर कर सकते हैं और जानवरों की गतिविधियों को करीब से देख सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेंगे।

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#3 झरनों की ओर बढ़ें कूर्ग में कई सुंदर झरने स्थित हैं, जो आपके सफर को रोमांचक बना देंगे। मगाजहल्ली अभि झरना, हुंडरली झरना जैसे कई झरने यहां मौजूद हैं, जहां आप परिवार संग पिकनिक मना सकते हैं या अकेले शांति का अनुभव कर सकते हैं। इन झरनों तक पहुंचने वाले रास्ते बेहद खूबसूरत हैं, जो आपको प्रकृति के करीब ले जाते हैं। यहां का ठंडा पानी और हरियाली भरा माहौल आपको तरोताजा कर देगा।

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#4 स्थानीय खाने का स्वाद लें कूर्ग अपने स्थानीय खाने के लिए भी मशहूर है, जिनका स्वाद आपकी यात्रा को और भी खास बना देगा। पापड़, कदंबा, कूर्ग चावल आदि यहां के प्रमुख खाने हैं, जिन्हें आपको जरूर चखना चाहिए। इन खाने की खासियत उनकी अनोखी विधि और ताजगी है, जो आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है। यहां के खाने का स्वाद और खुशबू आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे, जिससे आपकी यात्रा यादगार बन जाएगी।