रात को टूथब्रश करे बिना सो जाते हैं? जानिए इसके नुकसान

रात को सोने से पहले दांत साफ करना एक जरूरी आदत है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि यह जरूरी नहीं है या फिर वे थकान के कारण इसे छोड़ देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि रात को दांत साफ करना उतना ही जरूरी है जितना सुबह। इस लेख में हम आपको पांच ऐसे कारण बताएंगे, जिनके लिए आपको रात को दांत साफ करना चाहिए।

#1 मुंह में कीटाणु का बढ़ना रात को दांत साफ न करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मुंह में कीटाणु बढ़ने लगते हैं। दिनभर खाने-पीने से हमारे मुंह में छोटे-छोटे कण रह जाते हैं, जो कीटाणु का कारण बनते हैं। अगर आप रात को दांत साफ नहीं करते तो ये कीटाणु रातभर आपके दांतों पर रहते हैं और सड़न, मसूड़ों की बीमारी जैसी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले हमेशा दांत साफ करना चाहिए।

#2 मुंह की बदबू रात को दांत साफ न करने से मुंह की बदबू की समस्या भी हो सकती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में खाने के कण रह जाते हैं, जो सड़कर बदबू पैदा करते हैं। अगर आप रात को दांत साफ नहीं करते तो ये कण सड़ने लगते हैं और बदबू पैदा करते हैं, जिससे आपकी बोलने पर शर्म आ सकती है। इसलिए रात को दांत साफ करना जरूरी है ताकि आपके मुंह से बदबू न आए।

#3 दांतों का पीला होना रात को दांत साफ न करने से दांत पीले पड़ने लगते हैं। खाने-पीने से हमारे दांतों पर चिपकने वाले कण पीलेपन का कारण बन सकते हैं, खासकर अगर आप चाय या कॉफी पीते हों। अगर आप रात को दांत साफ नहीं करते तो ये कण जमा हो जाते हैं और आपके दांतों का रंग बदलने लगता है। इसलिए रात को सोने से पहले हमेशा दांत साफ करना चाहिए ताकि आपके दांत सफेद और चमकदार बने रहें।

#4 मसूड़ों की समस्या रात को दांत साफ न करने से मसूड़ों की समस्या का खतरा बढ़ जाता है। कीटाणु जमा होकर मसूड़ों में सूजन, खून आना और दर्द पैदा कर सकते हैं। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो आगे चलकर गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए रात को सोने से पहले हमेशा दांत साफ करना चाहिए ताकि आपके मसूड़े स्वस्थ रहें और किसी प्रकार की बीमारी का खतरा न हो।