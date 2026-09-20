सुबह के नाश्ते में प्रोटीन की अहमियत

सुबह के नाश्ते में प्रोटीन शामिल करने की सलाह क्यों देते हैं आहार विशेषज्ञ? जानिए कारण

लेखन सयाली 05:05 pm Sep 20, 202605:05 pm

क्या है खबर?

सुबह का नाश्ता दिन के सबसे जरूरी भोजन में से एक माना जाता है। इस समय प्रोटीन युक्त खाने को डाइट में शामिल करना ऊर्जा के साथ-साथ पेट भरा हुआ महसूस कराता है। प्रोटीन शरीर को मजबूत बनाने के साथ-साथ कई अन्य फायदे भी देता है। आइए उन कारणों के बारे में जानते हैं, जिनसे पता चलता है कि सुबह के नाश्ते में प्रोटीन युक्त खाने को शामिल करना कितना जरूरी है।