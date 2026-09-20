सुबह के नाश्ते में प्रोटीन शामिल करने की सलाह क्यों देते हैं आहार विशेषज्ञ? जानिए कारण
क्या है खबर?
सुबह का नाश्ता दिन के सबसे जरूरी भोजन में से एक माना जाता है। इस समय प्रोटीन युक्त खाने को डाइट में शामिल करना ऊर्जा के साथ-साथ पेट भरा हुआ महसूस कराता है। प्रोटीन शरीर को मजबूत बनाने के साथ-साथ कई अन्य फायदे भी देता है। आइए उन कारणों के बारे में जानते हैं, जिनसे पता चलता है कि सुबह के नाश्ते में प्रोटीन युक्त खाने को शामिल करना कितना जरूरी है।
#1
शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में मददगार
सुबह के नाश्ते में प्रोटीन युक्त खाने को शामिल करने से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। यह शरीर की कैलोरी जलाने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है।
प्रोटीन युक्त नाश्ता मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है।
इसके अलावा यह लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है और अस्वास्थ्यकर खाने की इच्छा को कम करता है, जिससे ज्यादा खाने की संभावना कम होती है।
#2
वजन नियंत्रित करने में सहायक
सुबह के समय प्रोटीन युक्त नाश्ता वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रोटीन लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा कम होती है और अस्वास्थ्यकर खाने से बचा जा सकता है।
इसके अलावा प्रोटीन युक्त नाश्ता मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है।
इससे शरीर की कैलोरी जलाने की क्षमता बढ़ती है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है और चर्बी बढ़ने का भी डर नहीं रहता।
#3
दिनभर की ऊर्जा के लिए फायदेमंद
सुबह का नाश्ता आपके दिन की शुरुआत को ऊर्जा से भरपूर बना सकता है। प्रोटीन युक्त नाश्ता शरीर को जरूरी ऊर्जा देता है, जिससे आप दिनभर सक्रिय रह सकते हैं।
यह थकान को दूर करता है और आपको ऊर्जावान महसूस कराता है। इसके अलावा प्रोटीन युक्त नाश्ता मानसिक सतर्कता को भी बढ़ाता है, जिससे आप अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और प्रभावी बनते हैं।
यह आपके काम में भी सुधार ला सकता है।
#4
बढ़ाता है बीमारियों से लड़ने की क्षमता
प्रोटीन युक्त नाश्ता बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। प्रोटीन शरीर की सफेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं।
इसके अलावा प्रोटीन युक्त नाश्ता त्वचा और बालों की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। यह त्वचा को पोषण देता है और बालों को मजबूत बनाता है।
प्रोटीन युक्त नाश्ता आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभा सकता है।