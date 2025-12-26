ठंड से बचाने में मदद कर सकता है रागी, जानें इससे बनाए जाने वाले व्यंजन

रागी एक पौष्टिक अनाज है, जो विटामिन-B और कैल्शियम से भरपूर होता है। यह शरीर को गर्माहट देने में मदद करता है, इसलिए सर्दियों में इसका सेवन करना फायदेमंद है। रागी में मौजूद तत्व त्वचा को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। आइए आज हम आपको रागी से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की विधि बताते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषण से भरपूर हैं और ठंड से बचाए रखने में सहायक हैं।

#1 रागी का हलवा सबसे पहले रागी को भूनकर उसे पानी में भिगो दें, फिर इसे छानकर एक पैन में घी डालकर भूनें। अब इसमें गुड़ और पानी मिलाकर इसे धीमी आंच पर पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें इलायची का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें कटे हुए मेवे डालकर इसे कुछ मिनट और पकाएं। आखिर में इसे गर्मागर्म परोसें। यह हलवा सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए बहुत अच्छा विकल्प है।

#2 रागी का डोसा रागी का डोसा बनाने के लिए सबसे पहले रागी का आटा, चावल का आटा, उरद दाल और पानी लें। इन सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर पीस लें। अब इस मिश्रण को कुछ देर के लिए छोड़ दें ताकि यह अच्छी तरह से फूल जाए। इसके बाद तवे पर तेल लगाकर मिश्रण फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक पकाएं। इसे सांभर या नारियल की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।

#3 रागी की खीर रागी की खीर बनाने के लिए सबसे पहले रागी को भूनकर उसे पानी में भिगो दें, फिर इसे छानकर दूध में उबालें। अब इसमें चीनी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें इलायची का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें कटे हुए मेवे डालकर इसे कुछ मिनट और पकाएं। आखिर में इसे गर्मागर्म परोसें। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पोषण से भरपूर भी है।

#4 रागी की रोटी रागी रोटी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं का आटा और रागी का आटा समान मात्रा में लें। इन दोनों को मिलाकर गूंध लें, फिर लोई बनाकर बेलें और तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। इसे गर्मागर्म परोसें। यह रोटी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पोषण से भरपूर भी है। इसे आप किसी भी सब्जी या चटनी के साथ खा सकते हैं। यह रोटी आपके भोजन को पौष्टिक और संतुलित बनाती है।