भारत में पाए जाते हैं इन 5 प्रजातियों वाले खरगोश, जानिए इनकी खासियत

खरगोश एक प्यारा पालतू जानवर होता है, जो अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेता है। यह एक खुशहाल और चंचल जीव है, जो शांत स्वाभाव के कारण सभी को पसंद आता है। भारत में कई प्रजातियों वाले खरगोश पाए जाते हैं, जो आकार, रंग और स्वभाव में भिन्न होती हैं। इस लेख में हम भारत में पाई जाने वाली खरगोश की 5 प्रमुख प्रजातियों के बारे में जानेंगे, ताकि आप पालने के लिए सही विकल्प चुन सकें।

#1 सफेद खरगोश सफेद खरगोश भारत में पाई जाने वाली सबसे आम और लोकप्रिय प्रजातियों में से एक है। ये आमतौर पर बड़े आकार के होते हैं और इनकी आखें लाल या नीले रंग की होती हैं। सफेद फर वाले ये खरगोश बुद्धिमान और प्यारे होते हैं और लोगों से मिलना-जुलना पसंद करते हैं। ये खरगोश आसानी से पालतू बन जाते हैं और इनके साथ खेलना बहुत मजेदार होता है। ये बच्चों के साथ भी अच्छे से पेश आते हैं।

#2 न्यूजीलैंड लाल न्यूजीलैंड लाल एक बड़ी और मांसल प्रजाति है, जो अपने गहरे लाल रंग के फर के लिए जानी जाती है। यह एक बड़ी नस्ल है, जिनमें वयस्कों का वजन आमतौर पर 6.5 से 10 पाउंड के बीच होता है। ये अपने सौम्य, शांत और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि ये परिवार के लिए बेहतरीन पालतू जानवर साबित हो सकते हैं। ये 5 से 8 साल तक जीवित रहते हैं।

#3 हॉलैंड लोप हॉलैंड लोप छोटे आकार वाले खरगोश होते हैं, जिनकी खासियत उनके बड़े-बड़े कान होते हैं। इनके कान झुके हुए रहते हैं और ये बेहद प्यारे दिखते हैं। हॉलैंड लोप खरगोश नरम फर वाले होते हैं और इनका स्वभाव भी मिलनसार होता है। ये स्वाभाव से मिलनसार, सौम्य और स्नेही होते हैं, लेकिन शुरू में थोड़े शर्मीले हो सकते हैं। नर हॉलैंड लोप सामाजिक होते हैं, वहीं मादा घुलना-मिलना कम पसंद करती हैं।

#4 मिनी लोप मिनी लोप भी छोटे आकार वाले खरगोश होते हैं, लेकिन इनके कान भी छोटे होते हैं। ये प्रजाति हॉलैंड लोप से अलग होती है और इनका वजन कम होता है। यह प्रजाति जर्मनी में पाई गई थी और यह एक लोकप्रिय पारिवारिक पालतू जानवर है। इस नस्ल के खरगोश की उम्र 8-12 साल तक होती है। इनका फर नरम होता है और इनका स्वभाव भी मिलनसार होता है। हालांकि, खुश रहने के लिए इन्हें शांत माहौल चाहिए होता है।