वजन घटाने के लिए पुश-अप्स को बनाएं अपनी दिनचर्या का हिस्सा, इन बातों का रखें ध्यान

शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने के लिए पुश-अप्स एक बेहतरीन व्यायाम है। यह न केवल आपके कंधों और छाती की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, बल्कि आपके पेट की अतिरिक्त चर्बी को भी कम कर सकती है। पुश-अप्स करने से आपका पूरा शरीर सक्रिय रहता है और आप अधिक कैलोरी जला सकते हैं। आइए जानते हैं कि पुश-अप्स करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।

#1 सही तरीके से हाथों को सेट करें पुश-अप्स करते समय सबसे पहले अपने हाथों को कंधों की चौड़ाई पर रखें। यह आपके कंधों और छाती की मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने में मदद करेगा। इसके अलावा हाथों को ज्यादा फैलाकर या सिकोड़कर रखने से बचें क्योंकि इससे आपके कंधों पर अधिक दबाव पड़ सकता है और चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। सही तरीके से हाथों को सेट करने से आप पुश-अप्स को आसानी से कर पाएंगे।

#2 शरीर को सीधा रखें पुश-अप्स करते समय अपने शरीर को पूरी तरह सीधा रखें। इससे आपकी पीठ और पेट की मांसपेशियां सही तरीके से काम करेंगी। शरीर को सीधा रखने से आपके कंधों पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा और आप अधिक कैलोरी जला पाएंगे। इसके अलावा यह आपके पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद करेगा। सही तरीके से पुश-अप्स करने से आप अपनी फिटनेस को बेहतर बना सकते हैं और एक मजबूत शरीर पा सकते हैं।

Advertisement

#3 धीरे-धीरे नीचे आएं और ऊपर उठें पुश-अप्स करते समय धीरे-धीरे नीचे आने और ऊपर उठने का ध्यान रखें। अचानक से नीचे आने या ऊपर उठने से आपकी मांसपेशियों पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है, जिससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। धीरे-धीरे नीचे आने और ऊपर उठने से आपकी मांसपेशियां सही तरीके से काम करेंगी और आपको अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा यह आपके शरीर को संतुलित रखेगा और आपको बेहतर परिणाम देगा।

Advertisement

#4 सांसों पर ध्यान दें पुश-अप्स करते समय अपनी सांसों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नीचे आते समय सांस लें और ऊपर आते समय सांस छोड़ें। इस तरह से आप अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे और आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। सही तरीके से सांस लेने से आपकी मांसपेशियों को अधिक ताकत मिलेगी और आप ज्यादा देर तक पुश-अप्स कर पाएंगे। इसके अलावा यह आपके शरीर को संतुलित रखेगा और आपको बेहतर परिणाम देगा, जिससे आप अपनी फिटनेस को बेहतर बना सकते हैं।