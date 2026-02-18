लंच में बनाकर खाएं ये 5 पुलाव, घर में सभी को आएंगे पसंद

पुलाव भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसे बनाना भी आसान होता है। पुलाव में चावल, सब्जियां और मसालों का मेल होता है। आज हम आपको कुछ ऐसे पुलाव रेसिपी बताएंगे, जो न केवल आम पुलाव से अलग हैं, बल्कि उनके स्वाद और सुगंध भी अनोखे हैं। इन पुलावों को आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और यह आपके खाने का मजा बढ़ा देंगे।

#1 मटर पुलाव मटर पुलाव एक बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो लें, फिर कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें जीरा, लौंग, दालचीनी डालें। इसके बाद प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें हरी मिर्च और हरी मटर डालें, फिर इसमें भिगोए हुए चावल डालकर पानी डालें और ढक्कन लगाकर पकने दें। यह पुलाव हरी मटर की ताजगी और मसालों की खुशबू से भरपूर है।

#2 पनीर पुलाव पनीर पुलाव एक बेहतरीन विकल्प है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो लें, फिर कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें जीरा, लौंग, दालचीनी डालें। इसके बाद प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें हरी मिर्च और कटे हुए पनीर के टुकड़े डालें। साथ ही उबले हुए चावल और थोड़ा पानी डालकर ढक्कन लगाकर पकने दें। यह पुलाव मलाईदार और मसालेदार है।

#3 सब्जी पुलाव सब्जी पुलाव एक सेहतमंद विकल्प है, जिसमें कई तरह की सब्जियां शामिल होती हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो लें, फिर कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें जीरा, लौंग, दालचीनी डालें। इसके बाद प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें हरी मिर्च और कटे हुए सब्जियां जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च आदि डालें। साथ ही उबले हुए चावल और थोड़ा पानी डालकर ढक्कन लगाकर पकने दें।

#4 नारियल पुलाव नारियल पुलाव एक खास विकल्प है, जिसमें नारियल की मिठास शामिल होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो लें, फिर कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें जीरा, लौंग, दालचीनी डालें। इसके बाद प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें हरी मिर्च और कटे हुए नारियल के टुकड़े डालें। साथ ही उबले हुए चावल और नारियल पानी डालकर ढक्कन लगाकर पकने दें।