दाग-धब्बों को नहीं ढक पा रहा है आपका कंसीलर? जानिए इसके 5 संभावित कारण
क्या है खबर?
कंसीलर एक ऐसा मेकअप उत्पाद है, जो त्वचा की खामियों को छिपाने में मदद करता है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि कंसीलर हमारे दाग-धब्बों को अच्छे से नहीं ढक पाता। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसे कारणों पर चर्चा करेंगे, जिनकी वजह से आपका कंसीलर दाग-धब्बों को छिपाने में असफल हो सकता है। इन्हें जानने के बाद आप अपने मेकअप रूटीन में बदलाव कर पाएंगी।
#1
गलत रंग का चयन
कंसीलर का रंग चुनते समय ध्यान देना जरूरी है कि वह आपकी त्वचा के रंग से मेल खाता हो। अगर आपका कंसीलर आपकी त्वचा के रंग से अलग होगा तो वह दाग-धब्बों को अच्छे से नहीं ढक पाएगा। हमेशा अपनी त्वचा के नीचे के रंग को समझें और उसी अनुसार कंसीलर चुनें, ताकि वह आपकी त्वचा पर सही तरीके से बैठ सके और दाग-धब्बों को पूरी तरह ढककर एक सुंदर बेस दे सके।
#2
अधिक मात्रा में उपयोग करना
कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा कंसीलर लगाने से दाग-धब्बे और काले घेरे बेहतर तरीके से ढकेंगे, लेकिन ऐसा करना गलत है। अधिक मात्रा में कंसीलर लगाने से वह असमान लग सकता है और दाग-धब्बे और काले घेरे अच्छे से छिप नहीं पाएंगे। सही मात्रा में कंसीलर का उपयोग करें और उसे धीरे-धीरे फैलाएं, ताकि वह त्वचा पर अच्छी तरह से बैठ सके और दाग-धब्बे और काले घेरे अच्छे से ढक सकें।
#3
गलत तकनीक
कई बार कंसीलर लगाने की तकनीक भी गलत हो सकती है। सही तरीके से कंसीलर लगाने के लिए पहले उसे अपनी उंगली या ब्रश की मदद से धीरे-धीरे फैलाएं। इसके बाद फाउंडेशन लगाएं और फिर सेटिंग पाउडर का उपयोग करें। इससे कंसीलर अच्छी तरह से जम जाएगा और दाग-धब्बे और काले घेरे अच्छे से छिपेंगे। सही लगाने की तकनीक अपनाने से आपका मेकअप लंबे समय तक बना रहेगा और दाग-धब्बे और काले घेरे भी छिपे रहेंगे।
#4
गलत फॉर्मूला चुनना
कंसीलर के फॉर्मूले पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपका कंसीलर बहुत हल्का या बहुत गाढ़ा है तो वह दाग-धब्बे और काले घेरे को अच्छे से नहीं ढक पाएगा। इसलिए, हमेशा ऐसे कंसीलर का चयन करें, जो आपकी त्वचा की जरूरतों को पूरा कर सके। त्वचा की स्थिति और मौसम के अनुसार सही फॉर्मूला चुनें, ताकि आपका मेकअप लंबे समय तक बना रहे और दाग-धब्बे और काले घेरे भी अच्छे से छिप सकें।
#5
प्राइमर का उपयोग न करना
प्राइमर लगाना अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी होता है। प्राइमर लगाने से त्वचा कोमल हो जाती है और मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है। अगर आप पहले प्राइमर लगाएंगे तो कंसीलर आसानी से जम जाएगा और दाग-धब्बे और काले घेरे बेहतर तरीके से छिपेंगे। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए आप अपने मेकअप रूटीन को बेहतर बना सकते हैं और अपने दाग-धब्बे और काले घेरे को सही तरीके से छिपा सकते हैं।