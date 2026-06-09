कंसीलर के दाग न छिपा पाने के कारण

दाग-धब्बों को नहीं ढक पा रहा है आपका कंसीलर? जानिए इसके 5 संभावित कारण

लेखन सयाली 05:39 pm Jun 09, 202605:39 pm

क्या है खबर?

कंसीलर एक ऐसा मेकअप उत्पाद है, जो त्वचा की खामियों को छिपाने में मदद करता है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि कंसीलर हमारे दाग-धब्बों को अच्छे से नहीं ढक पाता। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसे कारणों पर चर्चा करेंगे, जिनकी वजह से आपका कंसीलर दाग-धब्बों को छिपाने में असफल हो सकता है। इन्हें जानने के बाद आप अपने मेकअप रूटीन में बदलाव कर पाएंगी।