सुबह उठने पर फूल जाता है आपका चेहरा? जानिए इसके 5 संभावित कारण

सुबह सो कर उठते ही कई लोगों का चेहरा फूल जाता है। यह समस्या खासकर महिलाओं में आम है, लेकिन इसका कारण सिर्फ नींद की कमी नहीं होता। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे संभावित कारण बताएंगे, जिनके चलते सुबह उठते ही आपका चेहरा फूल सकता है। इन कारणों को जानकर आप अपनी दिनचर्या में छोटे-छोटे बदलाव करके इस समस्या से राहत पा सकते हैं और सूजन से बच सकते हैं।

#1 सोने का तरीका सोने का तरीका भी चेहरे की सूजन की वजह बन सकता है। अगर आप पेट के बल सोते हैं तो लेटने पर आपके चेहरे पर दबाव पड़ सकता है। इससे सूजन पैदा हो सकती है। इसके अलावा अगर आप सिर को ज्यादा ऊंचा रखकर सोते हैं तो भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। बेहतर होगा कि आप पीठ के बल सोएं या सिर को हल्का-सा ऊंचा रखें, ताकि खून का बहाव सही रहे और सूजन न हो।

#2 पानी की कमी पानी की कमी भी चेहरे की सूजन का एक बड़ा कारण है। अगर आप दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे चेहरा फुल सकता है। इसलिए, रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। इसके अलावा पानी से भरपूर फलों और सब्जियों का सेवन भी बढ़ा लें, जो आपके शरीर को तरोताजा रखेंगे और हाइड्रेशन प्रदान करेंगे।

#3 नमक का अधिक सेवन नमक का ज्यादा सेवन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, जिससे चेहरे पर सूजन आ सकती है। अगर आप रात को भारी भोजन करते हैं, जिसमें नमक ज्यादा होता है तो सुबह उठते ही आपका चेहरा फुला हुआ नजर आ सकता है। इससे बचने के लिए रात का खाना हल्का रखें और खाने में कम नमक डालें। इसके अलावा सोने से पहले पानी जरूर पीएं, ताकि आपका शरीर तरोताजा रहे और सूजन कम हो सके।

#4 शराब का सेवन शराब का सेवन भी चेहरे की सूजन का एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर आप रात को शराब का सेवन करते हैं तो सुबह उठते ही आपका चेहरा फुला हुआ नजर आना लाजमी है। इससे बचने के लिए शराब का सेवन कम करें और धीरे-धीरे इसे बिलकुल बंद कर दें। सोने से पहले पानी का सेवन कर लें, ताकि आपका शरीर तरोताजा रहे और चेहरे पर सूजन न आए।