पंखे से आवाज आने के कारण

पंखा क्यों करता है लगातार आवाज? जानिए इसके पीछे क्या हो सकते हैं कारण

लेखन सयाली 01:01 pm Aug 25, 202601:01 pm

क्या है खबर?

गर्मी से राहत दिलाने में छत का पंखा काफी मदद कर सकता है, लेकिन अगर यह लगातार आवाज करता है तो परेशानी बढ़ सकती है। अगर आपको अपने पंखे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि इससे पंखे की काम करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि पंखे से आने वाली आवाज के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं, ताकि आप उसे ठीक करवा सकें।