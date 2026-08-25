पंखा क्यों करता है लगातार आवाज? जानिए इसके पीछे क्या हो सकते हैं कारण
क्या है खबर?
गर्मी से राहत दिलाने में छत का पंखा काफी मदद कर सकता है, लेकिन अगर यह लगातार आवाज करता है तो परेशानी बढ़ सकती है। अगर आपको अपने पंखे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि इससे पंखे की काम करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि पंखे से आने वाली आवाज के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं, ताकि आप उसे ठीक करवा सकें।
#1
खराब बिजली का जोड़
अगर आपके पंखे से अजीब आवाज आ रही है तो इसका एक कारण खराब बिजली का जोड़ भी हो सकता है।
अगर पंखे को बिजली की आपूर्ति करने वाले तार ठीक से नहीं जुड़े हों तो इससे पंखे में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसके कारण अजीब आवाज हो सकती है।
अगर आपको अपने पंखे से अजीब आवाज सुनाई दे तो तुरंत किसी बिजली के जानकार से संपर्क करें, जो इसे ठीक कर सकते हैं।
#2
पंखे के फ्लैप का गंदा होना
अगर आप अपने पंखे के फ्लैप को लंबे समय से साफ नहीं कर रहे हैं तो इसके कारण भी पंखे से अजीब आवाज आ सकती है। पंखे के फ्लैप पर धूल और गंदगी जमने लगती है, जिससे पंखे के घूमने का तरीका बदल जाता है और इससे आवाज आने लगती है।
ऐसे में पंखे के फ्लैप को साफ करना जरूरी है। इसे पहले झाड़ू से साफ करें और फिर गीले कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें।
#3
पंखे का सही से न लगना
अगर आपका पंखा सही से नहीं लगा है तो इसके कारण भी पंखे से अजीब आवाज आ सकती है। अगर पंखे को खुद लगाने के बाद भी आवाज आ रही है तो इसे फिर से लगवाएं।
वहीं, अगर पंखा पहले से लगा हुआ है और आवाज आ रही है तो इसे ठीक करने के लिए पंखे की रॉड को कसने की कोशिश करें। हालांकि, यह काम खुद करने के बजाय किसी पेशेवर की मदद लें।
#4
मोटर का खराब होना
अगर आपके पंखे की मोटर खराब हो गई है तो इससे भी अजीब आवाज निकल सकती है। पंखे की मोटर में खराबी आने से यह सही से काम नहीं कर पाती, जिसके कारण पंखे से अजीब आवाज आने लगती है।
अगर ऐसा कुछ हो तो पंखे की मोटर को बदलवाना बेहतर होगा। इसके लिए आप किसी बिजली के जानकार से संपर्क करें, जो सही मोटर चुनने में मदद करेंगे और उसे ठीक से लगा भी देंगे।
#5
पंखे का पुराना होना
अगर आपका पंखा काफी पुराना हो चुका है तो इससे भी अजीब आवाज आ सकती है। समय के साथ-साथ पंखे की काम करने की क्षमता में कमी आने लगती है और इससे यह सही से काम नहीं कर पाता और आवाज करने लगता है।
ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपने पंखे को बदल दें या ठीक करवा लें। इसके लिए आप अपने नजदीकी इलेक्ट्रिकल स्टोर से नया पंखा खरीद सकते हैं।