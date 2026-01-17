सर्दी में हर वक्त ठंडे रहते हैं आपके हाथ? जानिए इसके 5 संभावित कारण

जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है, लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से एक है हाथों का ठंडा होना, जिसकी वजह से सामान्य काम करने तक मुश्किल हो जाते हैं। इसके कारण कई बार हाथ सुन्न पड़ जाते हैं और दर्द भी महसूस होता है। अगर सर्दियों के दौरान आपके हाथ भी हर वक्त ठंडे रहते हैं तो यह लेख आपके लिए ही है। आज हम आपको ऐसा होने के कुछ संभावित कारण बताएंगे।

#1 परिधीय धमनी रोग परिधीय धमनी रोग (PAD) हाथ ठंडे रहने का एक बड़ा कारण हो सकता है। इसकी वजह से प्लाक जम जाता है, जो धमनियों के सिकुड़ने का कारण बनता है। इससे अंगों तक खून और ऑक्सीजन धीरे-धीरे पहुंचता है, जिसके चलते हाथ ठंडे ही रहते हैं। जब PAD हाथों को प्रभावित करता है तो आपको हाथ इस्तेमाल करने पर दर्द या ऐंठन महसूस हो सकती है। साथ ही इससे आपकी उंगलियां पीली, नीली या ठंडी पड़ सकती हैं।

#2 रेनॉड की घटना रेनॉड की घटना सामान्य विकार है, जिसकी वजह से भी हाथ ठंडे रहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें उंगलियों में खून की नसें ठंड या तनाव की वजह से सिकुड़ जाती हैं। इससे खून का बहाव कम हो जाता है, उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, दर्द होता है और उंगलियों का रंग बदलने लगता है। ऐसे में आपको हाथों को गर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हाथ गर्म हो जाएंगे तो रक्त संचार बेहतर हो जाता है।

#3 एनीमिया जिन लोगों के शरीर में खून की कमी होती है, उनके हाथ और पैर हर वक्त ठंडे रहते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की कम संख्या आपके अंगों तक कम ऑक्सीजन पहुंचती है। इससे रक्त संचार खराब हो जाता है और गर्म माहौल में भी लगातार ठंड महसूस होती रहती है। ऑक्सीजन की यह कमी शरीर को जरूरी अंगों को प्राथमिकता देने पर मजबूर करती है, जिससे हाथों में कम खून पहुंचता है। यही कारण है कि हाथ ठंडे रहते हैं।

#4 हाइपोथायरायडिज्म हाइपोथायरायडिज्म एक ऐसी स्थिति है, जिसमें गर्दन की थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती है। इससे शरीर का चयापचय कमजोर हो जाता है और ऊर्जा भी कम होती है। इसके चलते गर्मी का उत्पादन कम हो जाता है और ठंड के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। यही वजह है कि हाथ हर वक्त ठंडे रहते हैं और उन्हें गर्म करने के बाद भी ज्यादा राहत नहीं मिलती है।