बाथरूम को नया लुक देने के लिए आजमाएं ये 5 पॉकेट फ्रेंडली तरीके

बाथरूम घर का एक अहम हिस्सा होता है, जहां हम दिनभर की थकान दूर करने के साथ-साथ ताजगी भी महसूस करते हैं। अगर आपका बाथरूम पुराना और उबाऊ लग रहा है तो इसे नया और आकर्षक बनाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप अपने बाथरूम को कम बजट में ही नया लुक दे सकते हैं।

#1 रंग का करें इस्तेमाल बाथरूम की दीवारों को नया लुक देने के लिए आप रंग का सहारा ले सकते हैं। हल्के रंग जैसे सफेद, हल्का नीला या पीला चुनें ताकि बाथरूम में रोशनी अच्छी तरह से फैले और यह बड़ा दिखे। अगर आप कुछ खास करना चाहते हैं तो एक दीवार पर किसी खास डिजाइन या पैटर्न का चुनाव करें। इससे बाथरूम में एक अलग ही आकर्षण आएगा और यह ज्यादा आधुनिक लगेगा।

#2 सजावट पर दें ध्यान बाथरूम की सजावट भी इसे नया लुक देने में अहम भूमिका निभा सकती है। आप कुछ आकर्षक तस्वीरें, पौधे या दीवार घड़ी जैसे सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दीवारों पर टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आसानी से मिल जाती हैं। इनसे बाथरूम का लुक बिल्कुल बदल जाएगा और यह ज्यादा आकर्षक लगेगा। इसके साथ ही इन सामानों से बाथरूम में एक ताजगी भरा माहौल मिलेगा।

#3 भंडारण स्थान बढ़ाएं बाथरूम में भंडारण स्थान बढ़ाना एक अच्छा विचार हो सकता है। इसके लिए आप दीवारों के नजदीक छोटे-छोटे अलमारियां बना सकते हैं, जिनमें आप टॉयलेटरी सामान रख सकें। इसके अलावा आप हुक्स और रैक भी लगा सकते हैं, जिससे छोटी-छोटी चीजें आसानी से सहेजी जा सकेंगी। इससे न केवल बाथरूम व्यवस्थित रहेगा बल्कि इसमें ज्यादा जगह भी लगेगी। इस तरह आप अपने बाथरूम को नया लुक देने के साथ-साथ उसे अधिक उपयोगी भी बना सकते हैं।

#4 रोशनी का ध्यान रखें रोशनी किसी भी कमरे की खूबसूरती बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है, खासकर बाथरूम में जहां सही रोशनी जरूरी होती है ताकि आप अच्छे से देख सकें। आप छत पर LED लाइट्स लगा सकते हैं, जो कम बिजली खपत करती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। इसके अलावा दीवारों पर भी दीवार पर लगने वाली लाइट्स लगवा सकते हैं जो बाथरूम को आधुनिक लुक देंगी और इसे उजाला भी देंगी।