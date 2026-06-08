घर से कॉकरोच को दूर रखने वाले पौधे

घर से कॉकरोच को दूर रखने में मदद कर सकते हैं ये 5 पौधे

लेखन अंजली 06:56 pm Jun 08, 202606:56 pm

क्या है खबर?

कॉकरोच एक ऐसी कीट है, जो खाने और साफ-सफाई वाले क्षेत्रों में पनपती है। ये कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं, इसलिए इनसे छुटकारा पाना जरूरी है। आमतौर पर लोग इनका सामना करने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पौधे की मदद से भी कॉकरोच को दूर रखा जा सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जिनकी महक कॉकरोच को बर्दाश्त नहीं होती है।