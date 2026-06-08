घर से कॉकरोच को दूर रखने में मदद कर सकते हैं ये 5 पौधे
क्या है खबर?
कॉकरोच एक ऐसी कीट है, जो खाने और साफ-सफाई वाले क्षेत्रों में पनपती है। ये कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं, इसलिए इनसे छुटकारा पाना जरूरी है। आमतौर पर लोग इनका सामना करने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पौधे की मदद से भी कॉकरोच को दूर रखा जा सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जिनकी महक कॉकरोच को बर्दाश्त नहीं होती है।
#1
पुदीना
पुदीने की पत्तियां कॉकरोच को पसंद नहीं होती हैं, इसलिए आप अपने घर में पुदीने का पौधा लगाकर इसे दूर रख सकते हैं। इसके अलावा आप पुदीने की पत्तियों का पेस्ट बनाकर इसे उस जगह पर छिड़कें, जहां कॉकरोच ने घर में दस्तक दी हो। इससे कॉकरोच तुरंत भाग जाएंगे। पुदीना एक प्राकृतिक तरीका है जो घर के अंदर ताजगी भी बनाए रखता है।
#2
तुलसी
तुलसी का पौधा भी कॉकरोच को पसंद नहीं होता है। इसलिए अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो इससे कॉकरोच घर में नहीं आते हैं। इसके अलावा तुलसी का पौधा घर में अच्छी ऊर्जा भी लाता है। आप अपने घर की किसी भी जगह पर तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन बाथरूम में इसे न लगाएं क्योंकि वहां नमी रहती है, जो कॉकरोच को आकर्षित करती है।
#3
नीम
नीम के पत्ते या तेल का इस्तेमाल करके भी आप कॉकरोच को अपने घर से दूर रख सकते हैं। नीम का तेल एक असरदार कीटनाशक होता है, जो न केवल कॉकरोच बल्कि अन्य कीटों को भी दूर भगाता है। आप नीम की पत्तियों को सुखाकर घर के कोनों में रख सकते हैं या नीम के तेल को पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके घर में नमी नहीं रहेगी और कॉकरोच नहीं पनप पाएंगे।
#4
लहसुन
लहसुन की महक भी कॉकरोच को सहन नहीं होती है। आप लहसुन की कलियों को पीसकर उसके रस को उस जगह पर लगाएं, जहां कॉकरोच ने अपना बसेरा बना रखा हो। इससे कॉकरोच तुरंत भाग जाएंगे। इसके अलावा आप लहसुन की कलियों को सुखाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन न केवल खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि यह एक असरदार घरेलू उपाय भी है, जो आपके घर को साफ-सुथरा रखता है।
#5
लैवेंडर
लैवेंडर एक ऐसा फूल है, जिसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है, लेकिन यह कॉकरोच समेत कई अन्य कीटों को घर में आने से रोकता है। आप लैवेंडर के पौधे को अपने बगीचे में लगा सकते हैं या फिर सूखे लैवेंडर के फूलों को कपड़े में बांधकर अलमारी में रख सकते हैं। इससे आपकी अलमारी महकेगी और कॉकरोच नहीं आएंगे। इन 5 पौधों की मदद से आप अपने घर को साफ-सुथरा और कीटों से मुक्त रख सकते हैं।