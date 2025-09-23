अक्टूबर में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, यात्रा का मजा होगा दोगुना

अक्टूबर का महीना त्योहारों का होता है और अगर इस बार आप त्योहारों को घूमकर माने की सोच रहे हैं तो इसके लिए भारत में ही कई खूबसूरत जगहे हैं। हमारा मतलब है कि अगर आप इन त्योहारों के बीच लंबा वीकेंड या फिर छुट्टियां लेकर कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो आइए हम आपको अक्टूबर में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों के बारे में बताते हैं, जहां की यात्रा आपके लिए यादगार बन सकती है।

#1 कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) कश्मीर को 'धरती का स्वर्ग' भी कहा जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अक्टूबर में कश्मीर का तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो यहां की यात्रा के लिए एकदम सही है। यहां आप सोनमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर जैसी जगहों की ओर रुख कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहां आप बंजी जंपिंग, घुड़सवारी, पैराग्लाइडिंग और ट्रेकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।

#2 माउंट आबू (राजस्थान) राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अपने शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है और अक्टूबर के दौरान यहां का मौसम सुखद रहता है। आप यहां नक्की झील, दिलवाड़ा जैन मंदिर, गुरु शिखर और अचलगढ़ किला जैसी जगहों का रुख कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहां आकर आप ट्रेकिंग, कैंपिंग और वन्यजीव अभ्यारण्य जैसी गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।

#3 लद्दाख (जम्मू-कश्मीर) लद्दाख अपनी बर्फ से ढकी चोटियों, नीले पानी की झीलें और शांत मठों के लिए जाना जाता है। अक्टूबर में यहां का तापमान 0 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। आप यहां पैंगोंग झील, खारदुंग ला दर्रा, हेमिस मठ, नुब्रा घाटी, अलची मठ और जांस्कर घाटी जैसी जगहों का रुख कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहां आकर आप ट्रेकिंग, कैंपिंग और वन्यजीव अभ्यारण्य जैसी गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं।

#4 गुलमर्ग (जम्मू-कश्मीर) गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर के बारामुला जिले में स्थित एक लोकप्रिय हिल स्टेशन और स्की रिसॉर्ट है। यह जगह अपनी हरी-भरी घाटियों, घास के मैदान और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए जानी जाती है। यहां का मौसम अक्टूबर में भी सुहावना रहता है। आप यहां गुलमर्ग गोंडोला, अल्पाथर झील, खिलानमांगम झील, बाबा रेशी मंदिर, गुलमर्ग गोल्फ कोर्स, हफरबन रिजर्व फॉरेस्ट और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जैसी जगहों का रुख कर सकते हैं।