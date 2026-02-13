10 हजार रुपये के बजट में करें इन 5 जगहों की यात्रा, यादगार रहेगा अनुभव

भारत एक ऐसा देश है, जहां हर राज्य की संस्कृति अलग है। यहां महंगे शहरों के साथ-साथ सस्ते स्थान भी मौजूद हैं। ज्यादातर लोग बजट कम होने की वजह से यात्रा की योजना को टाल देते हैं। हालांकि, आप महज 10,000 रुपये के बजट में भी आराम से घूमने जा सकते हैं। आज के लेख में हम आपको भारत के 5 ऐसे स्थानों के बारे में बताएंगे, जहां की यात्रा इस कम बजट में भी की जा सकती है।

#1 कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में स्थित कांगड़ा एक पहाड़ी स्थल है, जो अपने प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है। यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो कम बजट में किसी शांत जगह पर घूमने जाना चाहते हैं। यहां आप कांगड़ा किला, बैजनाथ मंदिर और करेला का किला देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप 10,000 रुपये के अंदर यहां आकर पैरा ग्लाइडिंग का अनुभव भी ले सकते हैं, क्योंकि यह गतिविधि कांगड़ा में बहुत लोकप्रिय है।

#2 अमृतसर, पंजाब पंजाब का अमृतसर अपने धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यह जगह सिखों के सबसे बड़े गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के लिए मशहूर है। इस गुरुद्वारे की खूबसूरती देखने लायक है, जहां आपको शांति और सुकून का अनुभव होगा। इसके अलावा यहां आप जलियावाला बाग का भी दौरा कर सकते हैं। अमृतसर की यात्रा के दौरान आप यहां के स्थानीय भोजन का स्वाद भी ले सकते हैं, को पूरे देश में प्रसिद्ध है।

#3 ऊटी, तमिलनाडु तमिलनाडु में स्थित ऊटी एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है, जहां आप कम बजट में भी जा सकते हैं। यह जगह अपने चाय बागानों, झीलों और पहाड़ों के लिए जानी जाती है। यहां आप नाव चलाने का आनंद ले सकते हैं या फिर यहां की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए समय बिता सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के फलों और सब्जियों के बाजारों में भी घूम सकते हैं और स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं।

#4 जेसलमेर, राजस्थान राजस्थान का जेसलमेर अपने सुनहरे रेगिस्तान के लिए मशहूर है। यहां आप जीप सफारी या ऊंट की सवारी कर सकते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। इसके अलावा जेसलमेर किला, पटवों की हवेली और गडसीसर झील भी देखने लायक जगहें हैं। यहां की यात्रा के दौरान आप कैंपिंग का भी आनंद ले सकते हैं, जिसमें रेगिस्तान के बीच टेंट में रहने का मौका मिलता है। जेसलमेर की यात्रा आपको राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर से भी रूबरू कराएगी।