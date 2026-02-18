जयपुर की यात्रा पर जा रहे हैं? इन 5 जगहों का जरूर करें रुख

राजस्थान की राजधानी जयपुर को 'गुलाबी शहर' के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहर, खूबसूरत महलों और किलों के लिए मशहूर है। अगर आप जयपुर जाने की योजना बना रहे हैं तो यहां की कुछ प्रमुख गतिविधियां आपके अनुभव को और भी यादगार बना सकती हैं। यहां के आकर्षण स्थलों की यात्रा करके आप राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और इतिहास से रूबरू हो सकते हैं। आइए यहां के पर्यटन स्थलों के बारे में जानें।

#1 आमेर किला जाएं आमेर किला जयपुर का सबसे प्रमुख आकर्षण है। यह किला अरावली पहाड़ियों पर स्थित है और इसकी दीवारें लगभग 11 किलोमीटर लंबी हैं। इस किले में राजपूत वास्तुकला का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। आप यहां हाथी की सवारी करके भी जा सकते हैं। इसके अलावा किले में शीश महल, दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास जैसे कई सुंदर स्थान हैं, जहां आप जा सकते हैं।

#2 हवा महल की करें सैर हवा महल को 'विंड पैलेस' भी कहा जाता है। यह पांच मंजिला इमारत अपने अनोखे डिजाइन के लिए मशहूर है। इस महल में 953 छोटी-छोटी खिड़कियां हैं, जो हवा के प्रवाह को बढ़ाती हैं और गर्मी को कम करती हैं। यहां आकर आप इस अनोखे वास्तुकला को करीब से देख सकते हैं और फोटो खींच सकते हैं। हवा महल की ऊपरी मंजिलों से शहर का नजारा भी बहुत खूबसूरत दिखता है।

Advertisement

#3 जल महल पर बिताएं समय जल महल मान सागर झील के बीच स्थित एक सुंदर महल है। यह महल पानी में आधा डूबा हुआ दिखता है, जो इसे बेहद आकर्षक बनाता है। यहां आकर आप बोटिंग कर सकते हैं या बस झील के किनारे टहल सकते हैं। सूर्यास्त के समय यह स्थान बहुत ही खूबसूरत दिखता है, जब पानी पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। जल महल की यह सुंदरता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।

Advertisement

#4 जंतर मंतर को देखें जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है, जिसमें विभिन्न प्रकार के यंत्र स्थापित किए गए हैं। इसे महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था ताकि वे आकाशीय पिंडों का अध्ययन कर सकें। यहां सूर्य घड़ी, सम्राट यंत्र, छत्री यंत्र आदि प्रमुख यंत्र शामिल हैं। इन यंत्रों की मदद से समय और आकाशीय घटनाओं का सटीक अनुमान लगाया जाता था। जंतर मंतर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, जो इसकी ऐतिहासिक महत्वता को दर्शाता है।