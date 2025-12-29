जनवरी में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, यात्रा का बनाएं हिस्सा

साल का पहला महीना जनवरी अपने साथ सर्दियों की ठंडक और छुट्टियों का मौसम लेकर आता है। ऐसे में कई लोग नए साल की छुट्टियों का पूरा फायदा उठाने के लिए घूमने की योजना बनाते हैं। अगर आप भी जनवरी में घूमने की योजना बना रहे हैं तो आइए आज हम आपको जनवरी में घूमने के लिए बेहतरीन जगहें बताते हैं, जहां जाकर आप जीवनभर इस यात्रा को याद रखेंगे।

#1 जैसलमेर राजस्थान का एक प्रमुख घूमने का स्थान जैसलमेर अपनी सुनहरी रेत के टीलों और थार रेगिस्तान के लिए जाना जाता है। यहां आप ऊंट की सवारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के किलों और हवेलियों को भी देख सकते हैं। यहां आकर आप राजस्थानी संस्कृति और भोजन का आनंद ले सकते हैं। साथ ही यहां के लोक संगीत और नाच-गाने का भी मजा ले सकते हैं।

#2 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय संघ राज्य है, जो लगभग 572 द्वीपों का समूह है। यहां के द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साफ-सुथरे समुद्र तटों के लिए जाने जाते हैं। अगर आपको पानी से जुड़ी गतिविधियां करने का शौक है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपके लिए आदर्श स्थान है। यहां आप स्कूबा डाइविंग, जेट स्कीइंग, पानी के अंदर फोटोग्राफी और पैरासेलिंग का आनंद ले सकते हैं।

#3 गोवा गोवा भारत का एक छोटा-सा राज्य है, जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों और पार्टी के माहौल के लिए जाना जाता है। यहां की रात की पार्टियां और क्लब्स पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। इसके अलावा गोवा में कई चर्च और मंदिर भी हैं, जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहां आकर आप समुद्र तटों पर आराम कर सकते हैं, पानी से जुड़ी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं।

#4 उदयपुर राजस्थान का एक अन्य खूबसूरत घूमने का स्थान उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। यह अपनी झीलों, महलों और किलों के लिए जाना जाता है। उदयपुर में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में सिटी पैलेस, लेक पैलेस, फतेह सागर झील और सज्जनगढ़ पैलेस शामिल हैं। उदयपुर आकर आप यहां के ऐतिहासिक स्थलों को देख सकते हैं, झीलों पर नाव की सवारी कर सकते हैं और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं।