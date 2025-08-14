फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए स्वर्ग समान हैं ये 5 राष्ट्रीय उद्यान, बनाएं यात्रा का हिस्सा

भारत में राष्ट्रीय उद्यान न केवल वन्यजीवों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र हैं, बल्कि फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी ये किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, जीवों की विविधता और अनोखे परिदृश्य फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं। अगर आप कैमरे के शौकीन हैं और भारत की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें कैद करना चाहते हैं तो इन पांच राष्ट्रीय उद्यानों को अपनी यात्रा का हिस्सा बनाएं।

#1 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम) असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने एक-सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यहां आप गैंडों के अलावा बाघ, हाथी, जंगली भैंसे और कई प्रकार के पक्षी देख सकते हैं। इस पार्क की हरियाली और जलाशय फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन कंटेंट प्रदान करते हैं। बरसात के मौसम में यहां की हरियाली अपने चरम पर होती है, जिससे यह फोटोग्राफी के लिए एक आदर्श समय है।

#2 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रों में से एक है। यह पार्क मुख्य रूप से बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, जिन्हें आप यहां खुली सड़कों पर घूमते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा यहां तेंदुए, हिरण, सियार और कई प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। इस पार्क की विविधता और प्राकृतिक सुंदरता फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं।

#3 सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल) पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह क्षेत्र बाघों के लिए मशहूर है, जो यहां के मैंग्रोव जंगलों में घूमते रहते हैं। इसके अलावा यहां अलग-अलग प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं, जिन्हें आप अपनी कैमरे में कैद कर सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और जीवों की विविधता फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करती हैं। बरसात के मौसम में यहां की हरियाली अपने चरम पर होती है।

#4 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखंड) उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। यह पार्क मुख्य रूप से बाघों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां हाथी, हिरण, तेंदुआ आदि भी पाए जाते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और जीवों की विविधता फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करती हैं। बरसात के मौसम में यहां की हरियाली अपने चरम पर होती है, जिससे यह फोटोग्राफी के लिए एक आदर्श समय है।