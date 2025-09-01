आपके घर में बच्चे हैं? इन 5 नस्ल के कुत्तों को न चुनें

कुत्ते की नस्ल चुनते समय कई चीजों का खास ख्याल रखना जरूरी है। हालांकि, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो कुछ ऐसी कुत्ते की नस्लें हैं, जो आपके बच्चों के लिए ठीक नहीं हैं। इन नस्लों को चुनने की वजह से बच्चों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी कुत्ते की नस्लों के बारे में बताते हैं, जिन्हें बच्चों के साथ नहीं रखना चाहिए।

#1 चिहुआहुआ चिहुआहुआ एक छोटी नस्ल का कुत्ता होता है। यह बहुत ही तेज और चंचल होता है। यह अपने आकार के हिसाब से बहुत ज्यादा ऊर्जावान होते हैं। हालांकि, यह बच्चों के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। दरअसल, ये छोटे बच्चों को काटने या खरोंचने जैसी हरकतें कर सकते हैं, जिससे बच्चे को चोट लग सकती है। इसलिए अगर आप चिहुआहुआ को पालने की सोच रहे हैं तो पहले अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखें।

#2 डालमेशियन डालमेशियन कुत्तों को उनके अनोखे काले धब्बों के लिए जाना जाता है। ये कुत्ते बहुत ही सक्रिय और ऊर्जा से भरे होते हैं। हालांकि, ये बच्चों के साथ ज्यादा घुलमिल नहीं पाते हैं। ये छोटे बच्चों के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और कभी-कभी ये काट भी सकते हैं। इसलिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो डालमेशियन कुत्ते को चुनने से बचें।

#3 चाउ चाउ चाउ चाउ एक अनोखी नस्ल का कुत्ता होता है। ये बहुत ही फूले हुए चेहरे और मोटे पंजों वाले होते हैं। ये बहुत ही वफादार और प्यारे होते हैं। हालांकि, ये बच्चों के साथ ज्यादा घुलमिल नहीं पाते। इनकी स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है, जिससे ये कभी-कभी काट भी सकते हैं। इसलिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो चाउ चाउ कुत्ते को चुनने से बचें।

#4 स्कॉटिश टेरियर स्कॉटिश टेरियर एक छोटी नस्ल का कुत्ता होता है, जो बहुत ही तेज और चंचल होते हैं। ये अपने आकार के हिसाब से बहुत ज्यादा ऊर्जावान होते हैं। हालांकि, ये छोटे बच्चों को काटने या खरोंचने जैसी हरकतें कर सकते हैं, जिससे बच्चे को चोट लग सकती है। इसलिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो स्कॉटिश टेरियर कुत्ते को चुनने से बचें।