बहुत ऊंचे होते हैं ये 5 जानवर, जानिए इनकी ऊंचाई और अन्य रोचक बातें

आमतौर पर हमें अपने आस-पास कई तरह के जानवर दिख जाते हैं, लेकिन कुछ जानवर अपने आकार और ऊंचाई के कारण काफी अलग दिखते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने आकार के कारण सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। इनमें से कुछ जानवर तो इतने ऊंचे होते हैं कि एक इंसान का कद उनसे काफी कम लगता है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 जिराफ जिराफ सबसे ऊंचे जानवरों में से एक है, जो अफ्रीका के सवाना और जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी लंबी गर्दन और पैरों के कारण ये इंसानों से काफी ज्यादा ऊंचे होते हैं। जिराफ की औसत ऊंचाई लगभग 4.5 से 6 मीटर होती है। इनकी लंबी गर्दन इन्हें पेड़ों पर लगे पत्ते खाने में मदद करती है और इनकी लंबी टांगें इन्हें तेज दौड़ने की ताकत देती हैं।

#2 अफ्रीकी हाथी अफ्रीकी हाथी दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय जानवरों में से एक है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 3 से 4 मीटर होती है। ये अपने बड़े कानों और लंबी सूंढ के लिए जाने जाते हैं। अफ्रीकी हाथी मुख्य रूप से अफ्रीका के जंगलों और सवाना क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके बड़े कान इन्हें ठंडक पहुंचाते हैं और इनकी लंबी सूंढ से ये अपने भोजन और पानी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

#3 शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 2.5 से 3 मीटर होती है। ये अपने लंबे पैरों और गर्दन के कारण इंसानों से काफी ऊंचे लगते हैं। शुतुरमुर्ग मुख्य रूप से अफ्रीका के सवाना क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी तेज दौड़ने की क्षमता इन्हें शिकारी जानवरों से बचाने में मदद करती है और इनका बड़ा आकार इन्हें अन्य पक्षियों से अलग पहचान देता है।

#4 ड्रोमेडरी ऊंट ड्रोमेडरी ऊंट मध्य पूर्व देशों जैसे अरब प्रायद्वीप, उत्तरी अफ्रीका आदि स्थानों पर पाए जाते हैं, जिनकी औसत ऊंचाई लगभग 1.8 मीटर होती है। ड्रोमेडरी ऊंट अपने एक ही कूबड़ वाले आकार के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें अन्य ऊंटों से अलग पहचान देता है। ये ऊंट रेगिस्तान में लंबे समय तक पानी बिना रह सकते हैं और अपनी कूबड़ में चर्बी के रूप में पानी जमा कर सकते हैं।