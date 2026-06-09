पेट फूलने से लेकर अनियमित पीरियड्स तक, ओवेरियन कैंसर के हो सकते हैं ये लक्षण

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पेट फूलना

पेट का फूलना ओवेरियन कैंसर का एक आम लक्षण है। अगर आपको लगातार पेट फूलने की समस्या हो रही है तो इसे सामान्य न समझें। यह संकेत हो सकता है कि आपके अंडाशय में कोई गांठ बन रही है या कोई अन्य समस्या हो रही है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है ताकि सही जांच और उपचार किया जा सके। इसके अलावा संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से भी पेट की समस्याओं में राहत मिल सकती है।