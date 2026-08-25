भारतीय फैशन में लौट रहा है पुराना रेट्रो स्टाइल, इसे अपनाने के लिए पहनें ये कपड़े

भारतीय फैशन में लौट रहा है पुराना रेट्रो स्टाइल, इसे अपनाने के लिए पहनें ये कपड़े
क्या है खबर?
फैशन के क्षेत्र में कई बार पुराने चलन दोबारा लौटते हैं। इनमें से कुछ तो सिर्फ नाम के रहते हैं, लेकिन कुछ सच में वापस आते हैं। इस बार पुराना रेट्रो स्टाइल भारतीय फैशन में लौटने वाला है। यह स्टाइल न केवल पुरानी यादें ताजा करेगा, बल्कि आज की पीढ़ी को भी एक अनोखा और आकर्षक लुक देगा। आइए जानें कि रेट्रो स्टाइल के कौन-कौन से कपड़े और गहने इस बार फैशन का हिस्सा बनने वाले हैं।
#1
घेरदार पैंट
घेरदार पैंट की वापसी ने फैशन की दुनिया में हलचल मचा दी है। ये पैंट न केवल आरामदायक होती हैं, बल्कि इन्हें अलग-अलग टॉप के साथ मिलाकर पहना जा सकता है।
सफेद या हल्के रंग की घेरदार पैंट को आप किसी भी रंग के टॉप के साथ पहन सकती हैं। इसके साथ एक बेल्ट जोड़कर आप अपने लुक को और भी खास बना सकती हैं।
यह आपको एक खास और आकर्षक लुक देगा।
#2
छपाई वाली कुर्तियां
छपाई वाली कुर्तियां हमेशा से ही भारतीय महिलाओं की पसंद रही हैं। अब ये कुर्तियां नए डिजाइन और रंगों के साथ वापस आ रही हैं।
फूलों, ज्यामितीय आकारों या विविध रंगों से सजी ये कुर्तियां न केवल पारंपरिक दिखती हैं, बल्कि इन्हें आधुनिकता का भी स्पर्श मिलता है।
इन कुर्तियों को आप जींस, लहंगा या स्कर्ट के साथ मिलाकर पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लग सकता है।
#3
पारंपरिक जैकेट
पारंपरिक जैकेट ने पिछले कुछ सालों में काफी लोकप्रियता हासिल की है। इन जैकेट को आप किसी भी साधारण कुर्ते या टी-शर्ट के ऊपर पहन सकती हैं।
ये न केवल आपको एक शाही अंदाज देती हैं, बल्कि किसी भी पोशाक को खास बनाने में मदद करती हैं। रंग-बिरंगी कढ़ाई वाली जैकेट आपके लुक को और भी आकर्षक बनाती हैं।
इन्हें आप किसी भी पारंपरिक या आधुनिक पोशाक के साथ मिला सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।
#4
चूड़ियां और कड़ा
चूड़ियां और कड़ा हमेशा से ही भारतीय महिलाओं की सुंदरता का हिस्सा रहे हैं। अब ये पुराने स्टाइल वाली चूड़ियां और कड़े नए डिजाइन और रंगों में उपलब्ध हो रहे हैं।
इनका मेल आप अपनी किसी भी पारंपरिक पोशाक, जैसे साड़ी या सलवार-कमीज के साथ कर सकती हैं। इसके साथ ही आप इन्हें किसी भी आधुनिक पोशाक के साथ भी मिला सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।
#5
भारी कढ़ाई वाली साड़ियां
भारी कढ़ाई वाली साड़ियां हमेशा से ही खास अवसरों पर पहनी जाती रही हैं। अब ये साड़ियां नए डिजाइन और रंगों में उपलब्ध हैं।
इनका मेल आप किसी भी भारी कढ़ाई वाले ब्लाउज के साथ कर सकती हैं। इसके अलावा हल्के रंगों की साड़ियां भी लोकप्रिय हो रही हैं, जिन्हें रोजमर्रा के उपयोग में लाया जा सकता है।
इन सभी फैशन ट्रेंड को अपनाकर आप न केवल खूबसूरत दिखेंगी, बल्कि अपने पुराने यादों को भी ताजा करेंगी।