भारतीय रेट्रो फैशन की वापसी

भारतीय फैशन में लौट रहा है पुराना रेट्रो स्टाइल, इसे अपनाने के लिए पहनें ये कपड़े

लेखन सयाली 11:17 am Aug 25, 202611:17 am

क्या है खबर?

फैशन के क्षेत्र में कई बार पुराने चलन दोबारा लौटते हैं। इनमें से कुछ तो सिर्फ नाम के रहते हैं, लेकिन कुछ सच में वापस आते हैं। इस बार पुराना रेट्रो स्टाइल भारतीय फैशन में लौटने वाला है। यह स्टाइल न केवल पुरानी यादें ताजा करेगा, बल्कि आज की पीढ़ी को भी एक अनोखा और आकर्षक लुक देगा। आइए जानें कि रेट्रो स्टाइल के कौन-कौन से कपड़े और गहने इस बार फैशन का हिस्सा बनने वाले हैं।