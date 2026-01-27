दक्षिण भारतीय दुल्हन शादी के दिन पहन सकती हैं ये 5 पोशाक, मिलेगा खास लुक

दक्षिण भारत की दुल्हन अपनी शादी के दिन पारंपरिक पोशाक पहनने की परंपरा को बनाए रखती हैं। इन पोशाकों में न केवल सुंदरता होती है, बल्कि वे आरामदायक भी होती हैं। दक्षिण भारतीय दुल्हन आमतौर पर कांजीवरम साड़ी पहनती हैं, जो उनकी सुंदरता को और बढ़ाती है। इसके अलावा वे अपने खास लहंगों में भी बेहद आकर्षक नजर आती हैं। आज के फैशन टिप्स में हम दक्षिण भारतीय दुल्हनों के लिए 5 पारंपरिक पोशाक के विकल्प बताएंगे।

#1 कांजीवरम साड़ी कांजीवरम साड़ी दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक पोशाकों में से एक है। यह साड़ी अपने भारी कढ़ाई वाले बॉर्डर और चमकदार रंगों के कारण बहुत सुंदर लगती है। शादी के दिन दुल्हन आमतौर पर लाल, हरे या पीले रंग की कांजीवरम साड़ी पहनती हैं। इनमें वे किसी परी जितनी सुंदर लगती हैं। इन साड़ियों के साथ सोने के गहने पहनना भी एक परंपरा है, जिसे टेम्पल जेवर नाम से जाना जाता है।

#2 लहंगा दक्षिण भारतीय दुल्हन लहंगा पहनना भी पसंद करती हैं, जो बाकि लहंगों से थोड़ा अलग होता है। यह लहंगा आमतौर पर भारी कढ़ाई वाले सिल्क के कपड़े से बना होता है, जिसमें सोने की धागों की कढ़ाई होती है। लहंगे पर जरी की कारीगरी भी की जाती है, जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाती है। दुल्हन अपने लहंगे के साथ भारी दुपट्टा भी लेती हैं, जिसे पल्लू की तरह बांधा जाता है।

#3 पट्टू लहंगा चोली दक्षिण भारत में एक और खास लहंगा पहना जाता है, जिसे पट्टू लहंगा चोली कहते हैं। इसमें एक सिल्क की स्कर्ट होती है, जिसे पावादई नाम से जाना जाता है। इसके साथ पारंपरिक ब्लाउज पहना जाता है, जो चोली कहलाता है। लुक को पूरा करने के लिए ऊपर से दुपट्टा ओढ़ा जाता है, जिसे पल्लू की तरह लपेटा जाता है। इसके एक सिरे को स्कर्ट में लहंगे की तरह टक किया जाता है।

#4 अनारकली सूट अगर कोई दुल्हन अपनी शादी पर कुछ नया आजमाना चाहती है तो वह अनारकली सूट चुन सकती है। यह पोशाक न केवल फैशनेबल होती है, बल्कि इसमें पारंपरिक तत्व भी शामिल होते हैं। इसमें आपको आरामदायक भी महसूस होगा और आप सुंदर भी नजर आएंगी। ऐसा अनारकली सूट चुनें, जो सिल्क के कपड़े से बना हो। इससे दक्षिण भारतीय स्पर्श भी मिल जाएगा और आप थोड़ी अलग भी दिखाई देंगी।