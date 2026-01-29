छोटे बच्चों को शादी-पार्टी के लिए इन कपड़ों में करें तैयार, लगेंगे सबसे प्यारे

छोटी बच्चियों के लिए तो बाजार में कई तरह के आउटफिट उपलब्ध रहते हैं। हालांकि, माता-पिता छोटे लड़कों को तैयार करते वक्त असमंजस में पड़ जाते हैं। सभी लोग वही पुराने शर्ट पैंट और टी-शर्ट में बच्चों को तैयार कर देते हैं। इससे हर शादी-पार्टी में बच्चे एक से ही लगने लगते हैं। ऐसे में आप अपने बच्चे को प्यारा और अलग लुक देने के लिए ये बेहतरीन आउटफिट पहना सकते हैं।

#1 कुर्ता-पायजामा सेट कुर्ता-पायजामा सेट छोटे लड़कों के लिए सबसे शानदार आउटफिट हो सकता है। इसमें उन्हें पारंपरिक लुक मिल सकता है और किसी तरह की परेशानी भी महसूस नहीं होगी। आप सफेद, नीले या क्रीम जैसे हल्के रंगों वाले कुर्ता-पायजामा का चयन कर सकते हैं, जो दिन के वक्त सही रहेंगे। हालांकि, रात की पार्टी के लिए आपको गहरे रंगों वाला कुर्ता-पायजामा लेना चाहिए। ठंड से बचाने के लिए ऊपर से सदरी पहना दें।

#2 धोती-कुर्ता धोती-कुर्ता भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है और यह छोटे बच्चों पर तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे कूद-फांद करते हैं, जिस वजह से आपको धोती कसकर बांधनी होगी। इससे वह बार-बार खुलेगी नहीं और बच्चे के गिरने का डर नहीं रहेगा। कुर्ता मुलायम कपड़े का होना चाहिए, ताकि वह आपके बेटे को चुभे नहीं। आप उसे हल्के रंग का कुर्ता और सफेद रंग की धोती पहना सकते हैं। इसमें वह किसी गुड्डे जैसा लगेगा।

#3 नेहरू जैकेट के साथ कुर्ता-पायजामा नेहरू जैकेट के साथ कुर्ता-पायजामा पहनना आजकल बहुत चलन में है। यह लुक न केवल पुरुषों पर अच्छा लगता है, बल्कि छोटे बच्चों पर भी जंचता है। इस आउटफिट में आपका बच्चा सबसे अलग लगेगा और सभी उसकी तारीफ करेंगे। आप हल्के रंग के कुर्ते और गहरे रंग की नेहरू जैकेट का मेल बैठा सकते हैं। इसके अलावा पायजामा का रंग भी विपरीत होना चाहिए, ताकि पूरा लुक आकर्षक लगे।

#4 शेरवानी शेरवानी छोटे लड़कों के लिए एक शाही विकल्प हो सकती है। यह पोशाक आप परिवार के किसी खास सदस्य की शादी में पहना सकते हैं। शेरवानी को चुनते समय ध्यान रखें कि उसकी फिटिंग सही हो, ताकि वह पूरी तरह से आरामदायक रहे और बड़ी न लगे। इसके अलावा उसके फैब्रिक पर भी ध्यान दें कि वह चुभने वाला न हो। इसके साथ पायजामा या चूड़ीदार पहना दें। हल्की कढ़ाई वाली शेरवानी और भी खास लगेगी।