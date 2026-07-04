स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जरूरी पोषक तत्व

स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है इन पोषक तत्वों की जरूरत, दिमाग करते हैं तेज

लेखन सयाली 03:15 pm Jul 04, 202603:15 pm

क्या है खबर?

स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सही पोषण बहुत जरूरी है। सही पोषण से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इस लेख में हम 5 ऐसे जरूरी पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे, जो बच्चों के लिए खासतौर पर फायदेमंद होते हैं। ये पोषक तत्व न केवल उनकी शारीरिक ताकत बढ़ाते हैं, बल्कि उनकी मानसिक क्षमता को भी सुधारते हैं। सही मात्रा में इन पोषक तत्वों का सेवन करने से बच्चे स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं।