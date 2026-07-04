स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है इन पोषक तत्वों की जरूरत, दिमाग करते हैं तेज
क्या है खबर?
स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सही पोषण बहुत जरूरी है। सही पोषण से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इस लेख में हम 5 ऐसे जरूरी पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे, जो बच्चों के लिए खासतौर पर फायदेमंद होते हैं। ये पोषक तत्व न केवल उनकी शारीरिक ताकत बढ़ाते हैं, बल्कि उनकी मानसिक क्षमता को भी सुधारते हैं। सही मात्रा में इन पोषक तत्वों का सेवन करने से बच्चे स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं।
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प्रोटीन का महत्व
प्रोटीन बच्चों की बढ़त और विकास के लिए जरूरी होता है। यह मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर की मरम्मत करता है। प्रोटीन से भरपूर आहार, जैसे दालें, दूध और सोया बच्चों की डाइट में शामिल करना चाहिए। इससे उनका शारीरिक विकास सही तरीके से होता है और वे अधिक सक्रिय रहते हैं। प्रोटीन बच्चों की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे वे बीमारियों से जल्दी बचाव कर सकते हैं।
#2
आयरन की जरूरत
आयरन बच्चों में खून के स्तर को बढ़ाता है, जो उनके शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। यह थकान और कमजोरी से बचाने में मदद करता है। आयरन के लिए पालक, चने और सूखी खुबानी जैसी चीजें अच्छी होती हैं। आयरन की कमी से बच्चे कमजोर हो सकते हैं, इसलिए इसे उनकी डाइट में शामिल करना जरूरी है। सही मात्रा में आयरन का सेवन बच्चों की ऊर्जा बढ़ाता है और उन्हें सक्रिय रखता है।
#3
कैल्शियम का योगदान
कैल्शियम बच्चों की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद कैल्शियम का अच्छा स्रोत होते हैं। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां भी कैल्शियम प्राप्त करने का अच्छा तरीका हैं। बच्चों को मजबूत हड्डियों और स्वस्थ दांतों के लिए इन खाद्य पदार्थों को उनकी डाइट में शामिल करना चाहिए। नियमित रूप से इनका सेवन करने से बच्चों की हड्डियां और दांत लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं।
#4
विटामिन-A की आवश्यकता
विटामिन-A बच्चों की आंखों की रोशनी सुधारने और उनकी त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। गाजर, पपीता और आम जैसे फलों और सब्जियों में विटामिन-A पाया जाता है। विटामिन-A बच्चों की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे वे बीमारियों से जल्दी बचाव कर सकते हैं। नियमित रूप से विटामिन-A का सेवन करने से बच्चों की आंखें और त्वचा लंबे समय तक स्वस्थ रह सकती हैं।
#5
ओमेगा-3 फैटी एसिड भी है अहम
ओमेगा-3 बच्चों की मानसिक क्षमता को सुधारने में अहम भूमिका निभाता है। यह उनके मस्तिष्क के विकास के लिए जरूरी होता है। अखरोट और अलसी के बीज जैसे खाद्य पदार्थों में ओमेगा-3 पाया जाता है। इन पोषक तत्वों का नियमित सेवन करने से बच्चों की याददाश्त बेहतर होती है और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। सही मात्रा में ओमेगा-3 का सेवन बच्चों को अधिक सक्रिय और ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है।