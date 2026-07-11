स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद 5 बेरी

स्वास्थ्य को भरपूर पोषण प्रदान कर सकती हैं ये 5 बेरी, डाइट में करें शामिल

लेखन सयाली 01:39 pm Jul 11, 202601:39 pm

क्या है खबर?

बेरी की कई किस्में होती हैं, जो स्वाद और रंग में भले ही अलग हों, लेकिन इनमें मौजूद पोषक तत्व सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन-A, विटामिन-C और अन्य कई जरूरी तत्व होते हैं। ये गुण सेहत को भरपूर पोषण देने के साथ ही कई शारीरिक समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी बेरी के बारे में बताते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं।