स्वास्थ्य को भरपूर पोषण प्रदान कर सकती हैं ये 5 बेरी, डाइट में करें शामिल
क्या है खबर?
बेरी की कई किस्में होती हैं, जो स्वाद और रंग में भले ही अलग हों, लेकिन इनमें मौजूद पोषक तत्व सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन-A, विटामिन-C और अन्य कई जरूरी तत्व होते हैं। ये गुण सेहत को भरपूर पोषण देने के साथ ही कई शारीरिक समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी बेरी के बारे में बताते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं।
#1
ब्लूबेरी
ब्लूबेरी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कणों से बचाने में मदद कर सकते हैं। यह बेरी दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में सहायक है। इसके अलावा ब्लूबेरी मस्तिष्क के लिए भी फायदेमंद है और यह याददाश्त से जुड़ी समस्याओं को भी कम कर सकती है। ब्लूबेरी का सेवन करने से आपको कई सेहत से जुड़े लाभ मिल सकते हैं। आप इनसे कई व्यंजन बना सकते हैं।
#2
रास्पबेरी
रास्पबेरी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कणों से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा रास्पबेरी का सेवन सूजन को कम करने, खून में शक्कर के स्तर को नियंत्रित करने और मधुमेह के खतरे को कम करने में सहायक हो सकता है। रास्पबेरी के सेवन से आपको कई सेहत से जुड़े लाभ मिल सकते हैं। इससे आप टार्ट, पाई, केक या कॉफी आदि बना सकते हैं।
#3
स्ट्रॉबेरी
स्ट्रॉबेरी में विटामिन-A, विटामिन-C और विटामिन-K के साथ-साथ कई जरूरी तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व मिलकर पाचन क्रिया को स्वस्थ रख सकते हैं और शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी का सेवन पेट से जुड़ी समस्याओं, जैसे सूजन, कब्ज और गैस आदि से सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। इसे आप कई तरीकों से डाइट में शामिल कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं।
#4
ब्लैकबेरी
ब्लैकबेरी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कणों से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैकबेरी का सेवन खराब कोलेस्ट्रॉल के कारण होने वाली समस्याओं से बचाव करने में सहायक है। ब्लैकबेरी के सेवन से आपको कई सेहत लाभ मिल सकते हैं। अगर आप इसे नहीं खा सकते तो आप जामुन का सेवन भी कर सकते हैं। इसे बनी पाई बेहद लजीज लगती है।
#5
क्रैनबेरी
क्रैनबेरी में सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जो शरीर की आंतरिक सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा क्रैनबेरी का सेवन खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके दिल को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है। क्रैनबेरी का सेवन कैंसर के खतरे को कम करने में भी प्रभावी माना जाता है। इसे आप कई तरीकों से खान-पान में जोड़ सकते हैं, जैसे केक, कॉफी और कुकी आदि।