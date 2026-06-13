चोट के निशान हटाने के लिए अपनाएं ये 5 प्राकृतिक नुस्खे, त्वचा हो जाएगी साफ

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नींबू का रस

नींबू के रस में एक खास प्रकार का एसिड होता है, जो त्वचा की रंगत को हल्का करने में मदद कर सकता है। यह एक प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम करता है। इसके अलावा नींबू का रस त्वचा की ऊपरी परत से मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है। लाभ के लिए नींबू के रस को सीधे प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और 10-15 मिनट के बाद धो लें। नियमित उपयोग से त्वचा की रंगत में सुधार हो सकता है।