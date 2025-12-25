इन 5 घरेलू नुस्खों को अपनाकर मामूली जलन से जल्द मिलेगा आराम

मामूली जलन एक आम समस्या है, जो किसी भी समय हो सकती है। यह खाना पकाते समय, गर्म पानी से नहाते समय या किसी गर्म वस्तु से छू जाने पर होती है। अक्सर लोग इस स्थिति में दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार दवाइयां भी असर नहीं करती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप जल्द से जल्द इस समस्या से राहत पा सकते हैं।

#1 ठंडा पानी लगाएं जब भी आपको किसी जगह पर मामूली जलन हो जाए तो सबसे पहले प्रभावित जगह पर ठंडा पानी लगाएं। इससे त्वचा की गर्माहट कम होती है और जलन का दर्द भी कम होता है। ठंडे पानी के साथ-साथ बर्फ का उपयोग भी किया जा सकता है। बर्फ को एक साफ कपड़े में लपेटकर प्रभावित जगह पर हल्के हाथों से मलें। इससे सूजन कम होती है और त्वचा को आराम मिलता है।

#2 एलोवेरा जेल का करें इस्तेमाल एलोवेरा जेल में ऐसे गुण होते हैं, जो जलने के बाद की जलन को शांत करने में मदद कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को हल्के हाथों से प्रभावित जगह पर लगाएं और कुछ मिनट तक छोड़ दें ताकि यह अच्छी तरह से त्वचा में समा जाए। इससे त्वचा को ठंडक मिलती है और जलन कम होती है। ध्यान रखें कि एलोवेरा जेल ताजा हो और उसमें कोई अप्राकृतिक रंग या खुशबू न हो।

#3 नारियल तेल लगाएं नारियल तेल में नमी देने वाले गुण होते हैं, जो जलने के बाद की त्वचा को राहत देते हैं और उसे ठीक करने में मदद करते हैं। थोड़ी मात्रा में नारियल तेल लें और हल्के हाथों से प्रभावित जगह पर लगाएं। इसे कम से कम 15-20 मिनट तक छोड़ दें ताकि यह अच्छी तरह से त्वचा में समा सके। रोजाना दो बार इस प्रक्रिया को दोहराएं ताकि जलन जल्दी ठीक हो सके और त्वचा को आराम मिले।

#4 शहद का करें इस्तेमाल शहद में ऐसे गुण होते हैं, जो जलने के बाद की जलन को ठीक करने में मदद करते हैं। एक पतली परत शहद की प्रभावित जगह पर लगाएं और कुछ मिनट तक छोड़ दें ताकि यह अच्छी तरह से त्वचा में समा सके। शहद को दिन में दो बार लगाना फायदेमंद हो सकता है। इससे जलन जल्दी ठीक होती है और त्वचा को आराम मिलता है।