खाद्य सुरक्षा से जुड़े 5 आम भ्रम, जिनकी सच्चाई जानना हम सभी के लिए है अहम
क्या है खबर?
खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई भ्रम लोगों के बीच आम हैं। ये भ्रम न केवल हानिकारक जीवाणुओं के संपर्क में आने के जोखिमों को बढ़ाते हैं, बल्कि कई बार गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकते हैं। इसलिए, आज हम आपको खाद्य सुरक्षा से जुड़े ऐसे ही कुछ भ्रमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी सच्चाई जानने के बाद आपको सही और सुरक्षित तरीके से भोजन बनाने और खाने में मदद मिलेगी।
#1
कच्ची सब्जियों को धोना नहीं है जरूरी
यह एक बहुत बड़ा भ्रम है कि कच्ची सब्जियों को धोना जरूरी नहीं है। असल में कच्ची सब्जियों पर मिट्टी और कीड़े हो सकते हैं, जो खाने में मिलने पर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए, सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले पानी और ब्रश से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। इसके अलावा सब्जियों को काटने से पहले हाथों को साबुन से धोना भी जरूरी है, ताकि हाथों पर लगे कीटाणु खाने के संपर्क में न आएं।
#2
खाना पकाते समय नमक और तेल मिलाना है नुकसानदायक
खाने में नमक और तेल मिलाना नुकसानदायक है, यह भी सिर्फ एक भ्रम है। नमक और तेल का सही मात्रा में इस्तेमाल सेहत के लिए फायदेमंद होता है। दरअसल, नमक शरीर के पानी और खनिजों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। वहीं, तेल में मौजूद वसा शरीर को ऊर्जा देती है। हालांकि, ध्यान रखें कि किसी भी चीज की अति नुकसानदायक होती है, इसलिए खाने में नमक और तेल की मात्रा संतुलित रखें।
#3
माइक्रोवेव का खाना है नुकसानदायक
यह भी एक सामान्य भ्रम है कि माइक्रोवेव में पकाया गया खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है। असल में माइक्रोवेव सिर्फ खाना गर्म करने में मदद करता है और इससे पोषक तत्वों को नुकसान नहीं होता। ध्यान रखें कि अगर आप माइक्रोवेव में स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हानिकारक रसायन निकल सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए, माइक्रोवेव में सिर्फ माइक्रोवेव के लिए उपयुक्त बर्तनों का ही इस्तेमाल करें।
#4
खाने को दोबारा गर्म करके खाने से सेहत को पहुंचता है नुकसान
अभी भी कई लोग इस बात को सच मानते हैं कि खाने को दोबारा गर्म करके खाने से सेहत को नुकसान पहुंचता है। हालांकि, सच्चाई यह है कि अगर खाने को सही तरीके से रखा जाए तो उसे दोबारा गर्म करके खाना सुरक्षित होता है। इसलिए, बचे हुए खाने को सही तरीके से रखें और उसे दोबारा गर्म करके खाएं। यह तरीका आपके लिए सुरक्षित और सेहतमंद है। बहुत दिनों पुराना खाना खाने की गलती न करें।
#5
फ्रिज में फल और सब्जियां रखने से वे हो जाती हैं कम पौष्टिक
अगर आप इस भ्रम से परेशान हैं कि फ्रिज में फल और सब्जियां रखने से उनमें मौजूद पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि, ध्यान रखें कि फल और सब्जियां फ्रिज में रखने लायक होनी चाहिए। इसके अलावा फल और सब्जियों को लंबे समय तक फ्रिज में न रखें, क्योंकि इससे उनके ज्यादा सूख जाने या खराब हो जाने का खतरा रहता है।