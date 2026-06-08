खाद्य सुरक्षा से जुड़े 5 आम भ्रम, जिनकी सच्चाई जानना हम सभी के लिए है अहम

#3

माइक्रोवेव का खाना है नुकसानदायक

यह भी एक सामान्य भ्रम है कि माइक्रोवेव में पकाया गया खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है। असल में माइक्रोवेव सिर्फ खाना गर्म करने में मदद करता है और इससे पोषक तत्वों को नुकसान नहीं होता। ध्यान रखें कि अगर आप माइक्रोवेव में स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हानिकारक रसायन निकल सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए, माइक्रोवेव में सिर्फ माइक्रोवेव के लिए उपयुक्त बर्तनों का ही इस्तेमाल करें।