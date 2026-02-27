खाने में हिमालयी नमक का करते हैं इस्तेमाल? जानिए इससे जुड़े 5 भ्रम

आमतौर पर खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए लोग हिमालयी नमक का इस्तेमाल करते हैं। यह सफेद नमक की तुलना में थोड़ा महंगा होता है और इसे स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि कई लोगों के मन में इस नमक से जुड़े ऐसे भ्रम हैं, जो सच नहीं हैं। आइए आज हम आपको हिमालयी नमक से जुड़े ऐसे ही कुछ भ्रमों और उनकी सच्चाई के बारे में बताते हैं।

#1 भ्रम- हिमालयी नमक में आयोडीन नहीं होता है हिमालयी नमक को लेकर एक भ्रम यह है कि इसमें आयोडीन नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हिमालयी नमक में आयोडीन की मात्रा कम होती है, लेकिन यह मौजूद होता है। यह सही है कि सफेद नमक की तुलना में हिमालयी नमक में आयोडीन की मात्रा कम होती है, लेकिन इसमें मौजूद आयोडीन की मात्रा इतनी होती है कि यह आपकी आयोडीन की जरूरत को पूरा कर सकता है।

#2 भ्रम- हिमालयी नमक में अधिक खनिज होते हैं यह भी एक भ्रम है कि हिमालयी नमक में अधिक खनिज होते हैं। हालांकि, सच यह है कि हिमालयी नमक में कुछ खनिज होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा इतनी कम होती है कि उनके स्वास्थ्य पर कोई खास असर नहीं पड़ता। सफेद नमक की तरह हिमालयी नमक भी मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड से बना होता है। इसलिए इसे खाने में इस्तेमाल करने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी जरूर लें।

#3 भ्रम- हिमालयी नमक का इस्तेमाल करने से वजन कम होता है शायद हिमालयी नमक से जुड़ा यह सबसे आम भ्रम है कि इसका इस्तेमाल करने से वजन कम होता है। हालांकि, इसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है। हिमालयी नमक का सेवन करने से वजन कम नहीं होता है। वजन कम करने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम की जरूरत होती है। हिमालयी नमक का सेवन करने से वजन कम करने में मदद नहीं मिलती है।

#4 भ्रम- सभी लोग हिमालयी नमक का सेवन कर सकते हैं यह भी एक भ्रम है कि सभी लोग हिमालयी नमक का सेवन कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ लोग उच्च रक्तचाप या किडनी समस्याओं से ग्रस्त होते हैं जिन्हें कम सोडियम वाले आहार की जरूरत होती है। ऐसे लोग हिमालयी नमक का सेवन नहीं कर सकते। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को भी हिमालयी नमक का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।