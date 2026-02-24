सेशेल्स के 5 रहस्यमयी द्वीप, जिनकी यात्रा बन सकती है यादगार

सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीप समूह है। यह 115 छोटे-छोटे द्वीपों का समूह है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, सफेद रेत के समुद्र तट और नीला पानी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सेशेल्स में कई रहस्यमयी द्वीप भी हैं, जिनकी लोकप्रियता काफी कम है। इन द्वीपों पर जाकर आप प्रकृति के करीब आ सकते हैं और भीड़-भाड़ से दूर अच्छी छुट्टियां बिता सकते हैं। आइए यहां के 5 रहस्यमयी द्वीपों के बारे में जानें।

#1 प्रालिन द्वीप प्रालिन द्वीप सेशेल्स का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह अपने शानदार समुद्र तटों और साफ पानी के लिए मशहूर है। यहां पर आप पानी में गोता लगाने और नाव की सवारी जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। प्रालिन द्वीप पर स्थित वास नेशनल पार्क एक खास जगह है, जहां आप दुर्लभ पक्षियों और पौधों को देख सकते हैं। इस पार्क में पैदल चलकर आप यहां की अनोखी वनस्पति और जीव-जंतुओं को करीब से देख सकते हैं।

#2 लाडिग द्वीप लाडिग द्वीप सेशेल्स का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह अपने खूबसूरत समुद्र तटों और चट्टानों के लिए जाना जाता है। यहां पर आप एन्से लाजियो, एन्से कापेले और एन्से सोलेइल जैसे प्रसिद्ध समुद्र तटों पर धूप सेंक सकते हैं। लाडिग द्वीप पर स्थित वेल लाजियो फॉल्स एक सुंदर झरना है, जहां आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इस झरने के आसपास की हरियाली और शांति इसे एक आदर्श पिकनिक स्पॉट बनाती है।

#3 डायनेसे द्वीप डायनेसे द्वीप एक छोटा, लेकिन बेहद खूबसूरत द्वीप है। यह अपने सफेद रेत और नीले पानी के लिए मशहूर है। डायनेसे द्वीप पर आप कयाकिंग, पैडल बोर्डिंग और पानी में तैरने जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। डायनेसे द्वीप पर स्थित डायनेसे नेशनल पार्क एक खास जगह है, जहां आप दुर्लभ पक्षियों और पौधों को देख सकते हैं। इस पार्क से मिलने वाले खूबसूरत नजारे आपकी यात्रा को बेहद यादगार बना देंगे।

#4 कॉउसेन द्वीप कॉउसेन द्वीप एक छोटा द्वीप है, जो बेहद खूबसूरत भी है। यहां का पानी भी बहुत साफ है, जिसमें तैरना एक शानदार अनुभव हो सकता है। कॉउसेन द्वीप पर आप कयाकिंग और पैडल बोर्डिंग जैसी कई एडवेंचर गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यह जगह उन लोगों के लिए खास तौर से बढ़िया रहेगी, जिन्हें पानी की गतिविधियां पसंद आती हैं और जो समुद्र तटों पर घूमने के शौकीन हैं।