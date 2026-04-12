बेल्जियम की यात्रा पर जा रहे हैं? इन 5 किलों को अपनी यात्रा का बनाएं हिस्सा

बेल्जियम यूरोप का एक छोटा और खूबसूरत देश है, जो अपने ऐतिहासिक किलों और सुंदर ग्रामीण इलाकों के लिए मशहूर है। यहां के किलें न केवल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण हैं, बल्कि इतिहास की गहराइयों में ले जाने का काम भी करती हैं। बेल्जियम की यात्रा करने वाले पर्यटक इन किलों को देखकर इतिहास और संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। आइए बेल्जियम की यात्रा पर जाने से पहले इन 5 जगहों के बारे में जानते हैं।

#1 ग्रॉटेनबर्ग का किला ग्रॉटेनबर्ग का किला बेल्जियम के सबसे पुराने और सबसे सुंदर किलों में से एक है। यह किला 11वीं सदी में बना था और इसकी बनावट बहुत ही आकर्षक है। यहां आप किले के अंदरूनी हिस्सों को देख सकते हैं, जहां पुराने समय के फर्नीचर और कलाकृतियां रखी गई हैं। इसके अलावा किले के बगीचे भी बहुत खूबसूरत हैं, जहां आप टहल सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं।

#2 ग्रेवेनस्टीन का किला ग्रेवेनस्टीन का किला बेल्जियम के फ्लैंडर्स क्षेत्र में स्थित है। यह किला 12वीं सदी में बना था और इसकी दीवारें बहुत मजबूत हैं। यहां आप किले के अंदर घूम सकते हैं और पुराने समय के कपड़े, हथियार और शस्त्रागार आदि देख सकते हैं। इसके अलावा किले के ऊंचे हिस्से से चारों ओर का नजारा भी बहुत सुंदर है। यहां की बनावट और इतिहास प्रेमियों के लिए यह स्थान बहुत ही आकर्षक है।

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#3 लुएवेनस्टीन का किला लुएवेनस्टीन का किला ब्रसेल्स के करीब स्थित होने के कारण पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यह किला 15वीं सदी में बना था और इसकी बनावट बेहद सुंदर है। यहां आप किले के बगीचे में टहल सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा किले के अंदर बने संग्रहालय में बेल्जियम के इतिहास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी गई हैं, जिन्हें देखकर आप इतिहास के करीब महसूस कर सकते हैं।

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#4 बोनहेड का किला बोनहेड का किला बेल्जियम के आर्टोइस क्षेत्र में स्थित एक अनोखा स्थान है, जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा, जैसे आप किसी फिल्म सेट पर हैं। यह किला 19वीं सदी में बनाया गया था और इसकी बनावट बहुत ही आकर्षक है। यहां के अंदर बने कमरे, पुस्तकालय और गैलरी आदि देखने लायक हैं। इसके अलावा किले के बगीचे भी बहुत सुंदर हैं, जहां आप टहल सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं।