स्वीट कॉर्न खाना पसंद है? सुबह के नाश्ते में बनाएं ये 5 व्यंजन 

स्वीट कॉर्न एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। यह न केवल आपके शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि इसमें फाइबर और विटामिन्स भी होते हैं, जो आपके पाचन को स्वस्थ रखते हैं। आइए आज हम आपको स्वीट कॉर्न से बनने वाले पांच आसान और स्वादिष्ट नाश्ते की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।

#1 स्वीट कॉर्न उपमा स्वीट कॉर्न उपमा एक सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को हल्का-सा भून लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, मूंग दाल, करी पत्ते और हरी मिर्च डालें। अब इसमें उबले हुए स्वीट कॉर्न डालें और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद भुनी हुई सूजी को इस मिश्रण में मिलाकर पानी डालें और ढककर पकने दें। जब पानी सूख जाए तो इसे गर्मागर्म परोसें।

#2 स्वीट कॉर्न चाट स्वीट कॉर्न चाट एक मजेदार और पौष्टिक स्नैक हो सकता है। इसके लिए उबले हुए स्वीट कॉर्न को एक बड़े बर्तन में डालें, फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती मिलाएं। अब इसमें नींबू का रस, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वादानुसार डालें। आप इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। सभी सामग्रियों को अच्छे से मिलाकर इसे ठंडा होने दें और फिर इसे नाश्ते के रूप में परोसें।

#3 स्वीट कॉर्न पकोड़े स्वीट कॉर्न पकोड़े एक बेहतरीन स्नैक हो सकता है, जिसे आप चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन में नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा बेकिंग सोडा मिलाएं। अब इसमें उबले हुए स्वीट कॉर्न डालें और अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को छोटी-छोटी लोइयों में बनाकर गर्म तेल में सुनहरा भूरा होने तक तल लें। इन्हें गर्मागर्म परोसें।

#4 स्वीट कॉर्न टिक्की स्वीट कॉर्न टिक्की बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती हैं। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू और स्वीट कॉर्न को मैश करें, फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं। अब इस मिश्रण में नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा नींबू का रस डालें। इस मिश्रण को टिक्की का आकार देकर तवे पर हल्का-सा तेल डालकर सुनहरा होने तक सेंके। इसे हरी चटनी या टोमैटो सॉस के साथ परोसें।