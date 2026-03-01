विदेश की यात्रा पर जाएं तो जरूर आजमाएं ये 5 बेहतरीन व्यंजन, लाजवाब होता है स्वाद
क्या है खबर?
जब भी हम विदेश की यात्रा पर जाते हैं तो वहां के व्यंजनों को आजमाने की सलाह दी जाती है। हर देश की अपनी एक खास संस्कृति होती है और हर स्थान का खान-पान भी विशेष होता है। हालांकि, कई लोगों के लिए विदेश के व्यंजनों को आजमाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या खाया जाए। आइए आज हम आपको 5 ऐसे व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जो विदेश जाने पर जरूर खाने चाहिए।
#1
पिज्जा (इटली)
पिज्जा इटली का एक लोकप्रिय व्यंजन है, जो आज दुनियाभर में बहुत मशहूर हो चुका है। यह चीज से बना एक स्वादिष्ट पकवान है, जो इटली समेत हर देश में खास तरीके से बनाया जाता है। पिज्जा को बनाने के लिए सबसे पहले पिज्जा बेस पर टमाटर का सॉस लगाया जाता है। इसके बाद उस पर मोजरेला चीज, टमाटर, प्याज, जैतून का तेल और अन्य टॉपिंग डाली जाती है, फिर उसे बेक किया जाता है।
#2
ब्रोवनी (बुल्गारिया)
बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में ब्रोवनी नाम का एक मीठा व्यंजन बहुत ही मशहूर है। यह एक तरह का भूरा केक होती है, जिसे बनाने के लिए अखरोट, चॉकलेट, चीनी, मैदा, बेकिंग पाउडर और मक्खन जैसे चीजों का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सभी सूखी सामग्रियों को एकसाथ मिलाकर इसमें मक्खन और चीनी डाली जाती है, फिर इसे ओवन में बेक कर दिया जाता है।
#3
झोर्जेटा (माल्टा)
झोर्जेटा माल्टा का एक पारंपरिक व्यंजन है, जो गर्मियों के दौरान आसानी से बनाया जा सकता है। यह एक तरह का मीठा पेय है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले नींबू, चीनी और पानी को मिलाकर उबालना होता है। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें खट्टे फूल डालकर इसे ठंडा किया जाता है। इसके बाद इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ ठंडा-ठंडा परोसा जाता है। माल्टा की खूबसूरती का आनंद लेते समय यह पेय बहुत ताजगी देता है।
#4
स्टेक (अमेरिका)
स्टेक अमेरिका का एक मशहूर व्यंजन है, जिसे स्टेक के नाम से भी जाना जाता है। यह मांसाहारी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। हालांकि, इसके शाकाहारी संस्करण भी अब बेहद पसंद किए जा रहे हैं। शाकाहारी स्टेक बनाने के लिए मशरूम, पनीर, टोफू और सोया का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सामग्री को पतले-पतले टुकड़ों में काटकर उसे मसालों के साथ ग्रिल किया जाता है।
#5
किमची
किमची कोरियाई खाने का एक अहम हिस्सा है। यह गोभी और अन्य सब्जियों से बनाई जाती है, जिन्हें मसालों में मिलाकर कुछ दिनों तक रखा जाता है, ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। किमची को हर भोजन के साथ परोसा जाता है और इसका तीखा स्वाद खाने में चार चांद लगा देता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो पाचन तंत्र को सुधारते हैं।