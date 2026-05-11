दुनिया के 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले संग्रहालय, जिनकी यात्रा करना होगा मजेदार

संग्रहालय एक ऐसी जगह है, जहां आप अतीत की झलक देख सकते हैं। ये संग्रहालय इतिहास, कला और संस्कृति का खजाना होते हैं। यहां आपको प्राचीन वस्तुएं, चित्रकला और अन्य ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती हैं। दुनियाभर में कई ऐसे संग्रहालय हैं, जो अपने अनोखे संग्रह के लिए जाने जाते हैं। आइए आज हम आपको दुनियाभर के 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले संग्रहालयों के बारे में बताते हैं, जिनकी यात्रा करना यादगार होगा।

#1 लूव्र संग्रहालय लूव्र संग्रहालय पेरिस में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय संग्रहालय माना जाता है। यहां आपको मोना लिसा जैसी मशहूर पेंटिंग से लेकर प्राचीन मिस्र की ममी तक, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लूव्र संग्रहालय का इतिहास 18वीं सदी से जुड़ा हुआ है, जब यह मूल रूप से एक महल था। यहां हर साल करोड़ों लोग आते हैं, जिससे इसकी आय काफी होती है।

#2 ब्रिटिश संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में स्थित एक प्रमुख संग्रहालय है, जो दुनिया के सबसे बड़े पुरानी चीजों के संग्रहणाओं में से एक है। यह संग्रहालय 1753 में शुरू हुआ था और इसमें लगभग 80 लाख वस्तुएं संग्रहित हैं, जो दुनिया भर से आई हैं। यहां आप प्राचीन मिस्र की ममी, रोसेटा स्टोन और पार्थेनन की मूर्तियों जैसे अनमोल खजाने देख सकते हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में प्रवेश मुफ्त है, जिससे इसे हर कोई देख सकता है।

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#3 मेट्रोपॉलिटन कला संग्रहालय न्यूयॉर्क शहर का मेट्रोपॉलिटन कला संग्रहालय, जिसे मेट भी कहा जाता है, अमेरिका का सबसे बड़ा कला संग्रहालय माना जाता है। इस संग्रहालय में लगभग 20 लाख से अधिक कलाकृतियां संग्रहित हैं, जिनमें पेंटिंग, मूर्तियां, फोटो आर्ट और कई अन्य वस्तुएं शामिल हैं। यहां हर साल लगभग 70 लाख लोग आते हैं। इस संग्रहालय में प्रवेश शुल्क आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं, जो इसे लोगों के बीच और भी ज्यादा प्रसिद्ध कर देता है।

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#4 चीन का राष्ट्रीय संग्रहालय बीजिंग का राष्ट्रीय संग्रहालय चीन का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसमें लगभग 10 लाख से अधिक वस्तुएं संग्रहित हैं, जिनमें प्राचीन चीनी कला, आधुनिक कला, ऐतिहासिक दस्तावेज और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। यहां हर साल लगभग 80 लाख लोग आते हैं, जिससे इसकी प्रसिद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस संग्रहालय में प्रवेश मुफ्त है। यहां आप चीनी संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जो इसे एक अनोखा अनुभव बनाता है।