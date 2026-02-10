भारत में कला प्रेमियों को जरूर देखनी चाहिए ये 5 आर्ट गैलरी, यादगार रहेगा अनुभव
कला की दुनिया में भारत का योगदान बहुत अहम है। हमारे देश की आर्ट गैलरी न केवल भारतीय कला को दर्शाती हैं, बल्कि दुनियाभर की कला को भी प्रस्तुत करती हैं। इन आर्ट गैलरी में आपको चित्रकला, मूर्तिकला और आधुनिक कला के बेहतरीन नमूने देखने को मिलेंगे। अगर आप कला प्रेमी हैं तो इन 5 आर्ट गैलरी का दौरा आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकता है। आइए इनके बारे में जानते हैं।
#1
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (दिल्ली)
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली में स्थित एक प्रमुख आर्ट गैलरी है, जो आधुनिक भारतीय कला को प्रदर्शित करती है। यहां आपको रवींद्रनाथ टैगोर से लेकर एमएफ हुसैन जैसे मशहूर कलाकारों की कृतियां देखने को मिलेंगी। इस गैलरी में लगभग 8,000 से ज्यादा कलाकृतियां हैं, जो अलग-अलग शैलियों और तरीकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहां की प्रदर्शनी भारतीय कला के विकास और विविधता को समझने का मौका देती हैं।
#2
चेतना कला गैलरी (मुंबई)
चेतना कला गैलरी मुंबई में स्थित एक प्रसिद्ध आर्ट गैलरी है, जो समकालीन भारतीय कलाकारों की रचनाओं को प्रस्तुत करती है। इस गैलरी में नियमित रूप से नई प्रदर्शनी होती रहती हैं, जिसमें उभरते हुए और स्थापित, दोनों प्रकार के कलाकारों के काम दिखाए जाते हैं। यहां की प्रदर्शनियों में आपको भारतीय समाज और संस्कृति पर आधारित अनोखे नजरिए देखने को मिलेंगे, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और प्रेरणा का स्त्रोत बनेंगे।
#3
कलाग्राम कला गांव (कोचीन)
कलाग्राम कला गांव कोचीन में स्थित एक अनोखी आर्ट गैलरी है, जहां आप पारंपरिक और आधुनिक, दोनों प्रकार की कला का संगम देख सकते हैं। इस गांव में मूर्तिकला, चित्रकला और हस्तशिल्प आदि जैसी अलग-अलग प्रकार की कलाएं बनती हैं और बिकती भी हैं। यहां आकर आप खुद भी कुछ सीख सकते हैं और अपनों के लिए अनोखे उपहार भी खरीद सकते हैं। यह स्थान कला प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
#4
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (कोलकाता)
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कोलकाता में स्थित एक अहम आर्ट गैलरी है, जो आधुनिक भारतीय कला को दर्शाती है। यहां रवींद्रनाथ टैगोर से लेकर विनोद बिहारी मुखर्जी जैसे कई मशहूर कलाकारों की कृतियां मौजूद हैं, जिन्होनें भारतीय कला में खासा योगदान दिया था। इस गैलरी में लगभग 1,200 चित्र और मूर्तिकला प्रदर्शित हैं, जो 19वीं सदी के अंत से लेकर 20वीं सदी तक की हैं। यह कला प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है।
#5
झांसी कला गैलरी (झांसी)
झांसी कला गैलरी उत्तर प्रदेश में स्थित एक शानदार आर्ट गैलरी है, जो मुख्य रूप से स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करती है। यहां आपको पेंटिंग और मूर्तियों जैसी पारंपरिक भारतीय कलाओं के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों का मिश्रण भी देखने को मिलेगा। यहां आ कर आपको जरूर प्रेरणा मिलेगा। अगर आप उत्तर भारत की यात्रा पर हैं तो झांसी में स्थित इस आर्ट गैलरी का दौरा करना न भूलें।